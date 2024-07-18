Hari Kedua POBSI Pool Circuit 2024 Seri Ketiga Bandar Lampung, Puluhan Atlet Perebutkan 200 Poin

PULUHAN atlet biliar nasional dan lokal bersaing untuk meraih poin rangking nasional dalam ajang POBSI Pool Circuit 2024 seri ketiga yang digelar di Bandarlampung.

Kompetisi ini bukan hanya menjadi ajang pembuktian skill, tapi juga perebutan 200 poin untuk naik rangking tingkat nasional.

Manager pertandingan Pobsi, Edward mengatakan, dengan nomor nine ball, para pebiliar berbakat dari berbagai Provinsi turut bertanding yang diadakan di kota Bandarlampung.

"Di hari kedua ini dari 29 pebiliar menyisakan 15 peserta yang masih bertanding untuk masuk ke 16 besar," ujar Edward, Kamis (18/7/2024).

Sedangkan dari 8 peserta sudah lolos ke 16 besar tersebut, 2 diantaranya pemain lokal asal Lampung dan 6 pemain nasional.

Edward menuturkan, pertandingan babak kualifikasi ini mencari 7 game kemenangan, sedangkan nanti di babak 8 besar sampai final mencari 9 game kemenangan.