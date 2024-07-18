Jenazah Zhang Zhi Jie Belum Dipulangkan, PBSI: Keluarga Minta Waktu 1 Minggu Lagi

SETELAH 18 hari berlalu, jenazah mendiang pebulu tangkis China, Zhang Zhi Jie hingga saat ini masih ada di Yogyakarta. Keluarga Zhang Zhi Jie masih meminta waktu lagi hingga 1 minggu.

Zhang Zhi Jie adalah tunggal putra China yang dinyatakan meninggal dunia saat melakoni kompetisi beregu di Badminton Asia Junior Championships 2024 di GOR Amongrogo, Yogyakarta pada Minggu 30 Juni 2024 lalu. Ia mengembuskan napas terakhir karena mengalami henti jantung.

Namun, hingga dari kepergiannya hingga Kamis (18/7/2024), jenazah Zhang Zhi Jie masih disemayamkan di RS Sardjito, Yogyakarta. Hal ini pun dikonfirmasi langsung oleh Kepala Bidang Humas dan Media PBSI, Broto Happy.

Bahkan ia menyebut keluarga Zhang Zhi Jie hingga saat ini masih meminta waktu satu minggu lagi di Yogyakarta. Kendati demikian tidak diketahui secara pasti alasan pihak keluarga masih belum mau memulangkan jenazah ke China.

BACA JUGA:

"Keluarga korban minta seminggu lagi. Kalau kenapa (minta seminggu lagi)? kita juga enggak tahu," ucap Broto saat ditemui di Jakarta, Kamis (18/7/2024).

"Informasi dari tim yang di Yogyakarta, intinya keluarga korban minta seminggu lagi. Ya sudah kita beri kesempatan seminggu lagi," tambahnya.