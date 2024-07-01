Dukung Sportainment Tanah Air, JIS Kembali Sukses Menggelar JIS Sport Festival 2024

JIS Sport Festival 2024 yang sudah digelar empat kali di Stadion JIS kembali mengajak warga Jakarta dan komunitas, untuk lebih mengenal stadion bertaraf internasional . (Foto. dok iNews Media Group/Aldhi Chandra Setiawan).

Jakarta - Jakarta International Stadium (JIS) kembali menyelenggarakan JIS Sport Festival (JSF). Event yang berlangsung di Stadion JIS, Papanggo, Jakarta Utara, Minggu 30 Juni 2024 dipadati ribuan pengunjung sejak pukul 06.00 WIB. Mereka tidak hanya berolahraga, tapi juga berpartisipasi dalam gelaran JSF.

Dari pantauan tim iNews Media Group ribuan orang terlihat memadati Stadion JIS. Bertempat di zona timur, Fun Walk, Senam Jantung, Pound Fit by Pound Yuk, hingga Cardio Dance by Mbience ​menjadi kegiatan pembuka dalam gelaran JSF yang sudah berlangsung untuk keempat kalinya ini.

Dilanjutkan berbagai aktivitas olahraga, mulai dari Push Bike​, Sepak Bola (KONI), Perform Karate (Gokasi)​, Ngebut Benjut Street, Silent Pound by Pound Yuk​, Sore harinya, Jakarta Inline Skate Community​ dan Tik Top by Mbience​ menutup rangkaian acara JSF.

Direktur Bisnis dan Operasional PT Jakpro Adi Adnyana mengatakan JSF merupakan kegiatan olahraga (sport) dan hiburan (entertainment) atau sportainment. JSF bertujuan menjadikan dunia olahraga sebagai alternatif hiburan. JSF memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengikuti perkembangan olahraga dan tertarik untuk berpartisipasi di dalamnya.

“Karena itu, kami mengundang para komunitas-komunitas untuk hadir dan terlibat aktif memeriahkan kegiatan ini. Pada Juni 2024 ini kita bekerjasama dengan sembilan komunitas yang ada di Jakarta dan sekitarnya. Selain kegiatan olahraga, hiburan, tenant UMKM dari JakPreneur, panitia memberikan beragam aktivitas permainan dengan berbagai hadiah yang menarik,” ujarnya.

Pengunjung dan komunitas yang ikut JSF selalu mengalami peningkatan. April 2024 lalu pengunjung JSF mencapai 4000 orang dan diikuti dua komunitas. Kemudian Mei 2024 pengunjung meningkat hingga 7000 orang dan diikuti sembilan komunitas. Sedangkan Juni 2024 meningkat menjadi 8000 pengunjung dan sembilan komunitas.