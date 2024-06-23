Hasil Byon Combat 3: Tendangan Randy Pangalila Bungkam Kkajhe di Ronde Pertama!

RANDY Pangalila berhasil mengalahkan Jekson Karmela (Kkajhe) di ajang Byon Combat 3. Tak butuh waktu lama, Randy Pangalila menang atas lawannya itu di ronde pertama.

Pertarungan keduanya berlangsung di Tennis Indoor Senayan, Jakarta, pada Sabtu, 22 Juni 2024, malam WIB. Randy Pangalila awalnya sempat kesusahan meladeni gaya agresif Kkahje di awal.

Kkajhe yang memiliki basic beladiri Muay Thai langsung menyerang sejak awal ronde pertama. Kombinasi pukulan dan tendangan Kkahje benar-benar membuat Randy Pangalila tersudut.

Dia bahkan sempat dua kali terjatuh setelah mendapat serangan dari Kkajhe. Meski demikian, Randy Pangalila masih terlihat cukup tenang dan kembali melanjutkan pertarungan.

Tidak disangka, Randy Pangalila yang sudah terlihat kesusahan justru mendapat momentum untuk membalikkan keadaan. Satu serangan dari Randy Pangalila merubah keadaan.