Fantastis, Flash Sale Mobil dan Motor Rp6 Ribu Saja Hanya di Shopee Live Lebih dari 60 Jam Bareng Mami Louisse!

JAKARTA - Kamu mau punya mobil atau motor dengan harga miring? Ya, cuma Rp6 ribu aja kamu bisa dapatkan bareng influencer Louisse Scarlett alias Mami Louisse. Mami Louisse meramaikan sesi live shopping di Shopee Live dengan mengadakan live streaming selama lebih dari 60 jam dalam perayaan Promo Puncak Shopee 6.6 Great Mid-Year Sale!

Sesi Shopee Live Mami Louisse ini sudah berlangsung sejak kemarin, Selasa, 4 Juni 2024 hingga besok, Kamis, 6 Juni 2024, di akun Shopee Live @louissescarlettfamily. Selama lebih dari 60 jam, Mami Louisse akan mempromosikan berbagai produk menarik, pastinya dengan promo paling ciamik.

Salah satu promo yang tidak boleh kamu lewatkan pada sesi live Mami Louisse tersebut adalah Flash Sale Seharga 6 RIBU untuk Motor Honda Beat hingga Mobil Toyota Agya pada 5-6 Juni 2024 mulai jam 8 malam. Wow! Jika jadi yang tercepat, kamu bisa membawa pulang motor atau mobil hanya dengan membayar Rp6 ribu saja, lho! Menarik banget kan?

Apalagi Flash Sale tersebut tidak hanya tayang di Shopee Live Mami Louisse, namun juga di beberapa stasiun televisi kesayangan kamu. Selain motor dan mobil, akan ada juga promo-promo menarik untuk berbagai produk lainnya. Ada juga promo Shopee Live Diskon Murah s/d 80% Setiap Hari di Live XTRA yang bisa kamu gunakan.

Masih belum sampai di situ, kamu juga bisa memanfaatkan promo spesial di puncak perayaan Shopee 6.6 Great Mid Year Sale yaitu Gratis Ongkir RP0, 6 Miliar Hadiah Gratis, dan Pesta Diskon 60%. Jadi jangan sampai ketinggalan!

Sesi Shopee Live Mami Louisse yang menghadirkan Flash Sale Seharga 6 RIBU untuk Motor dan Mobil nanti juga sudah ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Hal ini terlihat dari berbagai komentar antusias warganet di unggahan akun Instagram Mami Louisse pada Senin, 3 Juni 2024 kemarin.

Mengumumkan sesi Shopee Live yang akan ia pandu dengan menghadirkan Flash Sale menarik, Mami Louisse mengajak masyarakat untuk ikut merasakan keseruan sesi live-nya.

Tak heran jika unggahan tersebut diramaikan oleh berbagai komentar warganet yang mengaku ingin jadi yang tercepat, untuk bisa mendapatkan motor dan mobil dengan harga miring di Flash Sale nanti. Tidak sedikit pula yang antusias untuk membeli produk-produk menarik dengan promo spesial lainnya pada sesi Shopee Live Mami Louisse.

