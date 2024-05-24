Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Gregoria Mariska Tunjung Bakal Main Hati-Hati saat Tampil di Indonesia Open dan Singapore Open 2024

Bagas Abdiel , Jurnalis-Jum'at, 24 Mei 2024 |02:01 WIB
Gregoria Mariska Tunjung Bakal Main Hati-Hati saat Tampil di Indonesia Open dan Singapore Open 2024
Tunggal putri Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung. (Foto: Bagas Abdiel/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Tunggal putri Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung berniat tampil total saat tampil di Indonesia Open dan Singapore Open 2024. Namun, ia tetap akan main hati-hati mengingat kondisi kakinya yang baru sembuh dari cedera.

Setelah pulang dari Thailand Open 2024, Gregoria rehat sejenak selama satu minggu untuk tampil di dua turnamen beruntun, Indonesia Open dan Singapore Open 2024. Ia akan mentas di Singapore Open 2024 terlebih dahulu (28 Mei - 2 Juni 2024) lalu Indonesia Open 2024 (4-9 Juni 2024).

Gregoria sendiri menyatakan kondisinya sudah sangat siap untuk tampil. Termasuk kondisi kaki yang sempat mengalami cedera, ia mengaku sudah tidak merasakan sakit lagi.

Tetapi, Gregoria juga sadar akan terus menjaga kondisi kakinya di dua turnamen tersebut. Sebab, saat ini ia masih akan menghadapi turnamen yang lebih besar lagi yakni Olimpiade Paris 2024.

Gregoria Mariska Tunjung

"Puji Tuhan jauh lebih baik, sakitnya udah enggak berasa, cuma pikiran saya tuh lebih aman kalau dijaga (kondisi kaki)." ucap Gregoria kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia, di Pelatnas PBSI Cipayung, Rabu 22 Mei 2024.

"Jadi kaya beberapa kali saya enggak jaga kaki, pikiran saya ikut takut, kaya landing-nya enggak pas atau gimana. Jadi itu yang masih saya pikirin. Karena kan mau Olimpiade, saya enggak mau terjadi apa-apa, jadi saya benar-benar ngejaga aja biar bisa merasa aman," tambahnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/40/3187354/mathias_boe_mengakui_tak_suka_suporter_indonesia-B0F2_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Denmark Mathias Boe yang Akui Tak Suka Suporter Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/40/3187343/simak_kisah_kontroversial_lin_dan_pernah_lempar_raket_ke_pelatih_lawan-bWPA_large.jpg
Kisah Kontroversial Legenda Bulu Tangkis China Lin Dan, Pernah Lempar Raket ke Pelatih Lawan di Korea Open 2008
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/40/3187216/ratchanok_intanon-hPxC_large.jpg
3 Pebulu Tangkis Dunia yang Pernah Kena Kasus Doping, Nomor 1 Legenda Indonesia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/40/3187081/simak_kisah_memalukan_lee_chong_wei_yang_pernah_terseret_kasus_doping-Aw2R_large.jpg
Kisah Memalukan Lee Chong Wei, Legenda Bulu Tangkis Malaysia yang Pernah Terseret Kasus Doping
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/40/3187037/taufik_hidayat-PMY6_large.jpg
Kisah Kontroversial Taufik Hidayat di Asian Games 2002: Marah-Marah hingga Tolak Main Lawan Wakil Korea Selatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/40/3186959/susy_susanti-y0uJ_large.jpg
Kisah Susy Susanti, Peraih Emas Olimpiade Indonesia yang Tak Pernah Juara di Asian Games
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement