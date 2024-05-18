POBSI Pool Circuit 2024 Seri I Jambi: Jagoan Tuan Rumah Tumbang di 16 Besar!

JAMBI – Atlet unggulan tuan rumah, Rizki, harus tumbang di babak 16 besar POBSI Pool Circuit 2024 Seri I Jambi. Pria berusia 25 tahun itu takluk dari Rico Herman.

Rizki kalah 4-9 pada babak 16 besar turnamen POBSI Pool Circuit 2024 di Campoes Pool & Cafe, di Jalan Soemantri Bojonegoro, No 99, Danau Sipin, Kota Jambi, Sabtu (18/5/2024). Ia pun gugur di babak ini.

"Dengan sendirinya Rico masuk 8 besar yang akan digelar pada hari Minggu (19 Mei). Rico unggul 9-4 atas Rizki," tutur Edward, Bidang Pertandingan PB POBSI.

Edward mengatakan, pada awal-awalnya sempat terjadi kejar-kejaran game di antara kedua pemain, yakni 3-3 dan 3-4. Akan tetapi, memasuki game berikutnya, Rico justru unggul jauh dari Rizki.

Selanjutnyam, Rizky dapat 1 dan Rico 8. Namun, sang pemenang kembali mendapat bola dan menyelesaikan pertandingan 9-4.

"Awalnya saja kejar-kejaran, akan tetapi pada game berikutnya Rizki jarang dapat bola. Justru bola itu berpihak kepada Rico," kata Edward.