HOME SPORTS SPORT LAIN

POBSI Pool Circuit 2024 Seri I Jambi: Jagoan Tuan Rumah Tumbang di 16 Besar!

Azhari Sultan , Jurnalis-Sabtu, 18 Mei 2024 |17:41 WIB
POBSI Pool Circuit 2024 Seri I Jambi: Jagoan Tuan Rumah Tumbang di 16 Besar!
POBSI Pool Circuit 2024 Seri I Jambi memasuki babak 16 besar (Foto: MPI/Azhari Sultan)
A
A
A

JAMBI – Atlet unggulan tuan rumah, Rizki, harus tumbang di babak 16 besar POBSI Pool Circuit 2024 Seri I Jambi. Pria berusia 25 tahun itu takluk dari Rico Herman.

Rizki kalah 4-9 pada babak 16 besar turnamen POBSI Pool Circuit 2024 di Campoes Pool & Cafe, di Jalan Soemantri Bojonegoro, No 99, Danau Sipin, Kota Jambi, Sabtu (18/5/2024). Ia pun gugur di babak ini.

POBSI Pool Circuit 2024 Seri I Jambi (Foto: MPI/Azhari Sultan)

"Dengan sendirinya Rico masuk 8 besar yang akan digelar pada hari Minggu (19 Mei). Rico unggul 9-4 atas Rizki," tutur Edward, Bidang Pertandingan PB POBSI.

Edward mengatakan, pada awal-awalnya sempat terjadi kejar-kejaran game di antara kedua pemain, yakni 3-3 dan 3-4. Akan tetapi, memasuki game berikutnya, Rico justru unggul jauh dari Rizki.

Selanjutnyam, Rizky dapat 1 dan Rico 8. Namun, sang pemenang kembali mendapat bola dan menyelesaikan pertandingan 9-4.

"Awalnya saja kejar-kejaran, akan tetapi pada game berikutnya Rizki jarang dapat bola. Justru bola itu berpihak kepada Rico," kata Edward.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
