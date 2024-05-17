Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Teman Sekamar di Asrama, Rian Ardianto Sayangkan Keputusan Kevin Sanjaya Pensiun dari Bulutangkis

Bagas Abdiel , Jurnalis-Jum'at, 17 Mei 2024 |03:02 WIB
Teman Sekamar di Asrama, Rian Ardianto Sayangkan Keputusan Kevin Sanjaya Pensiun dari Bulutangkis
Pebulutangkis Ganda Putra Indonesia, Muhammad Rian Ardianto (Foto: Bagas Abdiel)
A
A
A

JAKARTA - Muhammad Rian Ardianto turut menyayangkan keputusan Kevin Sanjaya Sukamuljo, pensiun dari dunia bulu tangkis. Namun, apa pun keputusan yang diambil, ia menilai itu adalah yang terbaik untuk Kevin.

Pada siang ini (16/5/2024), Kevin telah mengumumkan gantung raket di usia 28 tahun melalui akun Instagram-nya. Sebelumnya pada pagi hari, PBSI pun juga mengumumkan kepada publik bahwa Kevin telah menyatakan mundur dari Pelatnas.

Terkait hal ini, Rian yang merupakan teman satu angkatan Kevin ikut menyayangkan. Apalagi, pemain yang akrab disapa Jombang itu pernah menjadi teman satu kamar bersama Kevin ketika di Pelatnas PBSI Cipayung.

Rian menilai dengan Kevin yang berusia 28 tahun sejatinya masih bisa bersaing di dunia bulu tangkis. Hanya saja dengan berbagai kondisi yang dialami Kevin membuat pemain kelahiran asal Banyuwangi itu memutuskan pensiun.

"Ya sebenernya masih sayang sih, kan dia juga umurnya juga masih belum berumur banget lah, masih bisa bersaing juga sebenarnya," kata Rian saat ditemui di Pelatnas PBSI Cipayung, Kamis (16/5/2024).

"Tapi mungkin ya ada kendala, mungkin kemarin dia rehatnya terlalu lama juga dan udah lama gak pertandingan dan mau mulai lagi itu mungkin ya berat juga ya," lanjutnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/40/3175867/simak_kisah_misha_zilberman_yang_ternyata_pernah_main_di_istora_senayan-b4NP_large.jpg
Kisah Misha Zilberman, Pebulu Tangkis Israel yang Pernah Main di Istora Senayan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/40/3172143/viktor_axelsen_pernah_mengaku_ogah_makan_makanan_indonesia-BCQ9_large.jpg
Kisah Raja Bulu Tangkis Dunia Viktor Axelsen yang Ogah Cicipi Kuliner Khas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/08/40/3168535/simak_kisah_sedih_ye_zhaoying_yang_rela_mengorbankan_reputasi_tapi_dianggap_pengkhianat-Olqa_large.jpg
Kisah Sedih Ye Zhaoying, Rival Susy Susanti yang Korbankan Reputasi tapi Malah Dianggap Pengkhianat Negara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/40/3164469/simak_kisah_mantan_raja_bulu_tangkis_dunia_kento_momota_yang_pernah_dilatih_pelatih_tunggal_putri_pelatnas_pbsi-cnkL_large.jpg
Kisah Mantan Raja Bulu Tangkis Dunia Kento Momota, Pernah Dilatih Pelatih Tunggal Putri Pelatnas PBSI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/40/3162002/simak_kisah_bidadari_supercantik_tai_tzu_ying_yang_ternyata_peraih_gelar_doktor_phd-rJsP_large.jpg
Kisah Bidadari Supercantik Tai Tzu-ying, Pebulu Tangkis Asal Taiwan Peraih Gelar Doktor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/11/40/3154495/cerita_sedih_harus_dilalui_chiharu_shida_yang_berpisah_dengan_tandemnya_nami_matsuyama-VzxT_large.jpg
Kisah Sedih Chiharu Shida, Bidadari Cantik Jepang yang Putuskan Pisah dengan Tandemnya karena Beda Motivasi
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement