Teman Sekamar di Asrama, Rian Ardianto Sayangkan Keputusan Kevin Sanjaya Pensiun dari Bulutangkis

JAKARTA - Muhammad Rian Ardianto turut menyayangkan keputusan Kevin Sanjaya Sukamuljo, pensiun dari dunia bulu tangkis. Namun, apa pun keputusan yang diambil, ia menilai itu adalah yang terbaik untuk Kevin.

Pada siang ini (16/5/2024), Kevin telah mengumumkan gantung raket di usia 28 tahun melalui akun Instagram-nya. Sebelumnya pada pagi hari, PBSI pun juga mengumumkan kepada publik bahwa Kevin telah menyatakan mundur dari Pelatnas.

Terkait hal ini, Rian yang merupakan teman satu angkatan Kevin ikut menyayangkan. Apalagi, pemain yang akrab disapa Jombang itu pernah menjadi teman satu kamar bersama Kevin ketika di Pelatnas PBSI Cipayung.

Rian menilai dengan Kevin yang berusia 28 tahun sejatinya masih bisa bersaing di dunia bulu tangkis. Hanya saja dengan berbagai kondisi yang dialami Kevin membuat pemain kelahiran asal Banyuwangi itu memutuskan pensiun.

"Ya sebenernya masih sayang sih, kan dia juga umurnya juga masih belum berumur banget lah, masih bisa bersaing juga sebenarnya," kata Rian saat ditemui di Pelatnas PBSI Cipayung, Kamis (16/5/2024).

"Tapi mungkin ya ada kendala, mungkin kemarin dia rehatnya terlalu lama juga dan udah lama gak pertandingan dan mau mulai lagi itu mungkin ya berat juga ya," lanjutnya.