Cerita Siti Fadia yang Pernah Bertengkar dengan Apriyani Rahayu

JAKARTA - Sebagai salah satu pasangan ganda putri andalan Indonesia, Siti Fadia Silva Ramadhanti ternyata tak melulu kompak dengan Apriyani Rahayu. Sebab menurut Siti Fadia, ia pun pernah bertengkar dengan seniornya tersebut, namun tentu momen berantem itu tak berlangsung lama karena keduanya saling bermaafan.

Siti Fadia dan Apriyani Rahayu hadir dalam acara talkshow iNews Premium Sport: Thomas dan Uber Cup 2024, Rabu (15/5/2024). Dalam acara itu, keduanya berbagi cerita tentang momen di dalam dan luar lapangan.

Salah satu momen yang menjadi sorotan adalah pertengkaran antara kedua pemain ganda putri itu. Momen itu terjadi saat keduanya memiliki perbedaan pendapat di dalam lapangan.

Fadia mengatakan, perbedaan pendapat sering terjadi saat keduanya bermain di lapangan. Menurutnya, itu merupakan hal yang lumrah namun tidak banyak mengganggu jalannya pertandingan.

"Pernah (berantem). Pastinya tentang apalagi menyatukan dua kepala tidak mudah. Pasti ada dikit-dikit," kata Fadia dalam acara iNews Premium Sport: Thomas dan Uber Cup 2024, Kamis (16/5/2024).

"Contohnya, aku pengen smash tapi kak Apri maunya choke, tapi abis itu langsung komunikasikan lagi," tambahnya.