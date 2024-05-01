Link Live Streaming Piala Thomas 2024 Indonesia vs India di RCTI+, Klik di Sini!

Link live streaming Piala Thomas 2024 antara Indonesia vs India bisa diklik di akhir artikel ini (Foto: PBSI)

CHENGDU – Link live streaming Piala Thomas 2024 Indonesia vs India di RCTI+ bisa ditemukan di akhir artikel ini. Pertandingan ini akan digelar di Hi-Tech Zone Sports Center Gymnasium, Chengdu, China, Rabu (1/5/2024) pukul 16.00 WIB.

Jelang laga, susunan pemain Tim bulu tangkis putra Indonesia dan Tim bulu tangkis putra India sudah diketahui. Sang juara bertahan sedikit diunggulkan di pertandingan ini.

Tim Merah Putih mengistirahatkan Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto yang sempat menelan kekalahan di laga terakhir saat berjumpa Thailand. Keduanya dianggap kurang siap untuk laga ini.

Posisi Fajar/Rian digantikan oleh Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri yang turun di ganda putra pertama atau partai kedua. Mereka akan bertemu ganda putra andalan India, Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty.

Hal ini terbilang pilihan terbaik mengingat Bagas/Fikri memiliki rekor pertemuan apik dengan Rankireddy/Shetty. Meski kalah 3-4, tetapi pada empat pertemuan terakhir, Bagas/Fikri tiga kali menang atas pasangan peringkat tiga dunia itu.

Sementara itu, posisi tunggal pertama ditempati oleh Anthony Sinisuka Ginting. Ia akan melawan tunggal putra terbaik India yakni Prannoy H. S.