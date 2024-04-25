Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Antusiasme Tinggi, Borneo 9 Ball International Open Tournament 2024 Diikuti 112 Peserta dari 4 Negara!

Agung Bakti Sarasa , Jurnalis-Kamis, 25 April 2024 |18:20 WIB
Antusiasme Tinggi, Borneo 9 Ball International Open Tournament 2024 Diikuti 112 Peserta dari 4 Negara!
Ajang Borneo 9 Ball International Open Tournament 2024. (Foto: Agung Bakti Sarasa/MNC Portal Indonesia)
PONTIANAK – Sebanyak 112 peserta mengikuti ajang turnamen biliar Borneo 9 Ball International Open Tournament 2024. Ajang itu digelar di Bacoot Pool & Cafe, Pontianak, Kalimantan Barat.

Ketua panitia Turnamen Borneo 9 Ball Internasional Open, Yansen mengatakan, turnamen ini diikuti oleh negara-negara di ASEAN. Di antaranya, ada Malaysia, Singapura, hingga Brunei Darussalam.

Ajang Borneo 9 Ball International Open Tournament 2024

"Total peserta ada 112 peserta dari empat negara, yaitu Indonesia, Brunei, Malaysia, dan Singapura," ucap Yansen, Kamis (25/4/2024).

Yansen mengatakan, Borneo 9 Ball International Open Tournament ini akan berlangsung selama enam hari. Ajang ini dimulai sejak 22 hingga 27 April 2024.

"Selama 6 hari dari tanggal 22-27 April 2024," ujar Yansen.

Yansen menyebut alasan menyematkan nama Borneo dalam turnamen ini lantaran banyak peserta yang datang dari tanah Borneo.

"Borneo open ini kita adakan di Kalimantan Barat sebab itu saya namakan ini sebagai Borneo Open karena kebanyakan juga pesertanya berasal dari tanah Borneo," jelas Yansen.

