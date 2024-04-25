Advertisement
HOME SPORTS NETTING

7 Turnamen Bulutangkis Paling Bergengsi Dunia yang Tak Dapat Hadiah Uang, Nomor 1 Olimpiade!

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Kamis, 25 April 2024 |21:04 WIB
7 Turnamen Bulutangkis Paling Bergengsi Dunia yang Tak Dapat Hadiah Uang, Nomor 1 Olimpiade!
Greysia Polii kala masih aktif berlaga. (Foto: PBSI)
A
A
A

SEDERET turnamen bulutangkis paling bergengsi di dunia rupanya tak mendapat hadiah uang. Meski begitu, turnamen-turnamen ini tetap menjadi incaran para pemain.

Seperti diketahui, saat mengikuti sebuah turnamen bulutangkis, para pemain tentu mengincar untuk menjadi juara. Hal ini karena nantinya mereka akan mendapat trofi atau medali serta sejumlah uang tunai.

BWF World Tour contohnya. World Tour adalah serangkaian turnamen resmi dari BWF mulai dari level Super 300, 500, 750, hingga 1000. Pada setiap turnamen ini, pemenang akan mendapat sejumlah uang tunai yang nilainya cukup fantastis.

Selain itu, capaian di setiap turnamen World Tour juga akan membuat para pemain mendapat poin. Poin ini nantinya akan menentukan peringkat mereka pada musim itu untuk memperebutkan tiket ke BWF World Tour Finals yang diadakan setiap akhir tahun.

BWF World Tour Finals ini merupakan turnamen resmi BWF terbesar yang diadakan setiap tahun dengan hadiah uang tunai mencapai USD2,5 juta atau setara dengan Rp41,86 miliar.

Namun, rupanya ada beberapa turnamen bulutangkis bergengsi di dunia yang rupanya tidak mendapa hadiah uang sama sekali. Turnamen ini hanya memberikan medali dan sebuah kehormatan bagi setiap pemenangnya.

Untuk itu, berikut adalah 7 turnamen bulutangkis bergengsi yang tidak memiliki hadiah uang.

7. Piala Suhandinata

Piala Suhadinata

Piala Suhandinata merupakan kejuaraan internasional yang diadakan untuk nomor beregu pada level junior. Turnamen ini tidak menyediakan hadiah uang tunai untuk pemenangnya. Akan tetapi, ini menjadi modal penting bagi pebulutangkis junior bersiap naik ke level senior di masa mendatang.

6. Piala Eye Level

Piala Eye Level merupakan kejuaran dunia untuk level junior di nomor perorangan. Turnamen ini biasanya digelar bersamaan dengan Piala Suhandinata. Sama dengan Suhandinata, turnamen ini juga tidak menyediakan hadiah uang.

