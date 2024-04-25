Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kisah Unik Anak Pebulu Tangkis China Lin Dan yang Diberi Nama Little Shuttlecock

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Kamis, 25 April 2024 |01:48 WIB
Kisah Unik Anak Pebulu Tangkis China Lin Dan yang Diberi Nama <i>Little Shuttlecock</i>
Lin Dan memberi nama putranya yang berarti kok kecil (Foto: Badminton Planet)
A
A
A

KISAH unik anak pebulu tangkis China Lin Dan yang diberi nama Little Shuttlecock menarik untuk diulas. Sebab, hal itu sangat tidak biasa.

Lin Dan merupakan pebulu tangkis tunggal putra terhebat sepanjang sejarah. Hingga detik ini belum ada satupun pebulu tangkis yang menyamai pencapaiannya baik di level turnamen BWF mau pun turnamen antar negara.

Lin Dan bersama istri dan anaknya

Sepanjang sejarah, ia pernah enam kali juara All England, lima kali juara dunia serta dua kali meraih medali emas Olimpiade. Selain itu, Lin Dan meraih puluhan gelar turnamen resmi BWF yang membuatnya bertengger di peringkat 1 ranking BWF dalam kurun waktu yang sangat lama.

Kecintaan pemain berjuluk Super Dan itu terhadap dunia bulu tangkis memang tak perlu diragukan lagi. Ia telah menekuni olahraga ini sejak kecil dan terus mengasah kemampuannya untuk terus berada di posisi teratas.

Kecintaannya pada dunia bulu tangkis bahkan sampai diteruskan pada sang buah hati. Hal itu diwujudkan dalam bentuk nama, yakni Lin Xiao Yu yang memiliki arti Little Shuttlecock alias shuttlecock kecil.

Nama ini dipilih oleh Lin Dan untuk menggambarkan kecintaannya pada dunia bulu tangkis yang telah membesarkan namanya. Meski terkesan nyeleneh, namun nama ini jauh lebih baik dari usulan namanya sebelumnya.

Halaman:
1 2
