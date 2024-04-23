5 Pebulutangkis Top Indonesia yang Putuskan Keluar dari PBSI namun Tetap Berprestasi, Nomor 1 Nyaris Lolos Olimpiade Paris 2024!

5 pebulutangkis top Indonesia yang putuskan keluar dari PBSI namun tetap berprestasi menarik diulas. Salah satunya bahkan nyaris lolos Olimpiade Paris 2024.

Ya, sejumlah pebulutangkis Indonesia mengambil keputusan besar dalam kariernya dengan keluar dari pelatnas PBSI. Tetapi, mereka tetap terus meneruskan kariernya bahkan bisa menorehkan prestasi lebih mentereng.

Siapa saja pebulutangkis itu? Berikut 5 pebulutangkis top Indonesia yang putuskan keluar dari PBSI namun tetap berprestasi.

5. Mohammad Ahsan





Salah satu pebulutangkis top Indonesia yang putuskan keluar dari PBSI namun tetap berprestasi adalah Mohammad Ahsan. Keputusan itu diambil pada 2019.

Ahsan mengambil langkah mundur dari pelatnas karena ingin memberi kesempatan kepada juniornya agar masuk pelatnas PBSI. Meski begitu, Ahsan masih tetap berlatih di pelatnas PBSI dengan status sparring partner.

Karier ciamik tetap diukir Ahsan usai keluar dari pelatnas PBSI. Dia bahkan menyabet status runner-up All England pada 2023.

4. Hendra Setiawan





Sama seperti Ahsan, Hendra Setiawan yang jadi rekan duetnya di sektor ganda putra juga mengambil langkah yang sama. Dia memutuskan keluar dari pelatnas PBSI pada 2019.

Meski begitu, duet Ahsan/Hendra bisa terus berprestasi hingga cukup lama menduduki peringkat 2 dunia. Mereka juga turut tampil di Olimpiade Tokyo 2020.