Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

5 Pebulutangkis Top Indonesia yang Putuskan Keluar dari PBSI namun Tetap Berprestasi, Nomor 1 Nyaris Lolos Olimpiade Paris 2024!

Djanti Virantika , Jurnalis-Selasa, 23 April 2024 |15:05 WIB
5 Pebulutangkis Top Indonesia yang Putuskan Keluar dari PBSI namun Tetap Berprestasi, Nomor 1 Nyaris Lolos Olimpiade Paris 2024!
Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan bersama Tommy Sugiarto. (Foto: Instagram/@king.chayra)
A
A
A

5 pebulutangkis top Indonesia yang putuskan keluar dari PBSI namun tetap berprestasi menarik diulas. Salah satunya bahkan nyaris lolos Olimpiade Paris 2024.

Ya, sejumlah pebulutangkis Indonesia mengambil keputusan besar dalam kariernya dengan keluar dari pelatnas PBSI. Tetapi, mereka tetap terus meneruskan kariernya bahkan bisa menorehkan prestasi lebih mentereng.

Siapa saja pebulutangkis itu? Berikut 5 pebulutangkis top Indonesia yang putuskan keluar dari PBSI namun tetap berprestasi.

5. Mohammad Ahsan

Mohammad Ahsan

Salah satu pebulutangkis top Indonesia yang putuskan keluar dari PBSI namun tetap berprestasi adalah Mohammad Ahsan. Keputusan itu diambil pada 2019.

Ahsan mengambil langkah mundur dari pelatnas karena ingin memberi kesempatan kepada juniornya agar masuk pelatnas PBSI. Meski begitu, Ahsan masih tetap berlatih di pelatnas PBSI dengan status sparring partner.

Karier ciamik tetap diukir Ahsan usai keluar dari pelatnas PBSI. Dia bahkan menyabet status runner-up All England pada 2023.

4. Hendra Setiawan

Hendra Setiawan

Sama seperti Ahsan, Hendra Setiawan yang jadi rekan duetnya di sektor ganda putra juga mengambil langkah yang sama. Dia memutuskan keluar dari pelatnas PBSI pada 2019.

Meski begitu, duet Ahsan/Hendra bisa terus berprestasi hingga cukup lama menduduki peringkat 2 dunia. Mereka juga turut tampil di Olimpiade Tokyo 2020.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/40/3180841/maria_febe_kusumastuti-7xcB_large.jpg
Kisah Spiritual Maria Febe: Mantan Bintang Bulu Tangkis Indonesia yang Tertarik Mualaf sejak Dengar Azan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/40/3180736/verrell_yustin_mulia_bercerita_soal_pindah_sektor_dari_ganda_campuran_ke_ganda_putra-VYvL_large.jpeg
Cerita Verrell Yustin soal Pindah ke Ganda Putra hingga Berguru dengan Fajar Alfian Cs
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/40/3180696/christian_adinata_pernah_mendapat_undangan_untuk_berguru_ke_padepokan_dubai_oleh_viktor_axelsen-c80f_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Christian Adinata, Diundang Viktor Axelsen Berguru ke Padepokan Dubai Usai Dicoret dari Pelatnas PBSI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/40/3180654/eng_hian-BFqv_large.jpg
Tak Ingin Krisis Generasi Emas, PBSI Mulai Prioritaskan Pemain Muda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/40/3180535/marcus_fernaldi_gideon-ngiB_large.jpg
Kisah Legenda Bulu Tangkis Indonesia Marcus Gideon, Kini Banting Setir Main Film
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/40/3180461/fajar_alfian_bersama_shohibul_fikri-3olG_large.jpg
Gara-Gara Hal Ini, PBSI Resmi Patenkan Duet Fajar Alfian/ Shohibul Fikri
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement