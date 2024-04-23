Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kisah Cantiknya Aya Ohori, Pebulutangkis Jepang Pengagum Taufik Hidayat yang Punya Daya Pikat Gigi Kelinci

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Selasa, 23 April 2024 |03:01 WIB
Kisah Cantiknya Aya Ohori, Pebulutangkis Jepang Pengagum Taufik Hidayat yang Punya Daya Pikat Gigi Kelinci
Tunggal putri asal Jepang, Aya Ohori. (Foto: BWF)
A
A
A

KISAH cantiknya Aya Ohori, Pebulutangkis Jepang pengagum Taufik Hidayat yang punya daya pikat gigi kelinci akan diulas oleh Okezone di artikel ini. Bulutangkis menjadi olahraga yang sangat digandrungi di berbagai negara.

Setiap turnamen resmi BWF digelar di berbagai negara, seluruh tribun tidak pernah sepi akan penonton.

Alasannya jelas karena ada banyak pemain-pemain hebat yang saling bertanding. Selain itu, beberapa yang lain juga menonton pertandingan bulutangkis adalah demi melihat pesona pebulutangkis cantik dari berbagai negara.

Jepang menjadi salah satu negara yang memiliki banyak pebulutangkis super cantik. Aya Ohori contohnya. Pebulutangkis yang bermain di sektor tunggal putri ini memiliki banyak penggemar khususnya dari kaum adam yang terpesona dengan kecantikannya.

Aya Ohori

Aya Ohori memiliki wajah oriental dengan kulit putih eksotis khas perempuan Jepang. Namun yang paling menjadi daya pikatnya adalah gigi kelinci yang ia punya. Saat tersenyum, gigi ini akan terlihat dengan jelas sehingga membuat senyumnya semakin mempesona.

Saat bertanding di atas lapangan, Aya Ohori terbiasa mengenakan jersey yang terlihat modis dan feminim. Selama bertanding, ia juga sesekali melemparkan senyuman yang membuat banyak penonton terkesima.

Menariknya, Aya rupanya bukan seorang yang gemar menggunakan make up. Tunggal putri yang sangat mengidolakan Taufik Hidayat ini tidak terlalu peduli dengan perawatan kulit. Ia juga gemar berjemur dan membiarkan kulitnya menghitam.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/40/3180654/eng_hian-BFqv_large.jpg
Tak Ingin Krisis Generasi Emas, PBSI Mulai Prioritaskan Pemain Muda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/40/3180535/marcus_fernaldi_gideon-ngiB_large.jpg
Kisah Legenda Bulu Tangkis Indonesia Marcus Gideon, Kini Banting Setir Main Film
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/40/3180461/fajar_alfian_bersama_shohibul_fikri-3olG_large.jpg
Gara-Gara Hal Ini, PBSI Resmi Patenkan Duet Fajar Alfian/ Shohibul Fikri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/40/3180323/taufik_hidayat_nyaris_pindah_kewarganegaraan_gara_gara_pelatihnya_pada_dekade_2000_an-cpgy_large.jpeg
Kisah Legenda Bulu Tangkis Indonesia Taufik Hidayat, Nyaris Pindah Jadi Warga Negara Singapura Gara-Gara Pelatih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/40/3180333/winny_oktavina_kandow-YtAO_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Supercantik Winny Oktavina, Dilamar Eks Pemain Pelatnas PBSI di Niagara Falls
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/40/3180312/adrian_pratama_dan_verrell_yustin_mulia-rEl6_large.jpg
PBSI Umumkan Duet Baru Lagi di Ganda Putra: Adrian Pratama/Verrell Yustin Mulia!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement