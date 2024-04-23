Kisah Cantiknya Aya Ohori, Pebulutangkis Jepang Pengagum Taufik Hidayat yang Punya Daya Pikat Gigi Kelinci

Bulutangkis menjadi olahraga yang sangat digandrungi di berbagai negara.

Setiap turnamen resmi BWF digelar di berbagai negara, seluruh tribun tidak pernah sepi akan penonton.

Alasannya jelas karena ada banyak pemain-pemain hebat yang saling bertanding. Selain itu, beberapa yang lain juga menonton pertandingan bulutangkis adalah demi melihat pesona pebulutangkis cantik dari berbagai negara.

Jepang menjadi salah satu negara yang memiliki banyak pebulutangkis super cantik. Aya Ohori contohnya. Pebulutangkis yang bermain di sektor tunggal putri ini memiliki banyak penggemar khususnya dari kaum adam yang terpesona dengan kecantikannya.

Aya Ohori memiliki wajah oriental dengan kulit putih eksotis khas perempuan Jepang. Namun yang paling menjadi daya pikatnya adalah gigi kelinci yang ia punya. Saat tersenyum, gigi ini akan terlihat dengan jelas sehingga membuat senyumnya semakin mempesona.

Saat bertanding di atas lapangan, Aya Ohori terbiasa mengenakan jersey yang terlihat modis dan feminim. Selama bertanding, ia juga sesekali melemparkan senyuman yang membuat banyak penonton terkesima.

Menariknya, Aya rupanya bukan seorang yang gemar menggunakan make up. Tunggal putri yang sangat mengidolakan Taufik Hidayat ini tidak terlalu peduli dengan perawatan kulit. Ia juga gemar berjemur dan membiarkan kulitnya menghitam.