SPORT LAIN

Silviana Lu Berharap Kompetisi Biliar untuk Putri di Indonesia Semakin Banyak

Rio Eristiawan , Jurnalis-Jum'at, 19 April 2024 |20:16 WIB
Silviana Lu Berharap Kompetisi Biliar untuk Putri di Indonesia Semakin Banyak
Silviana Lu berharap kompetisi biliar untuk putri semakin banyak (Foto: MPI/Rio Eristiawan)
A
A
A

TANGERANG - Silviana Lu berharap kompetisi biliar putri di Tanah Air bisa semakin banyak. Pasalnya, ia menilai hal tersebut berpengaruh terhadap persiapan atlet biliar Indonesia saat tampil di luar negri.

Indonesia baru saja menjadi tuan rumah International Indonesia Open 2024. Dalam ajang tersebut, atlet biliar di seluruh dunia bersaing untuk menjadi yang terbaik.

Silviana Lu

Kendati demikian, Silviana mengatakan kompetisi biliar putri di Indonesia dalam beberapa tahun belakang mulai berkurang. Ia pun berharap kedepannya bisa semakin banyak untuk tingkat putri.

“Dalam beberapa tahun ini memang kejuaraan tingkat putri dalam negri sedikit berkurang dari sebelumnya, semoga kedepannya,” kata Silviana kepada MNC Portal Indonesia (MPI) di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Jumat (19/4/2024).

Meski minimnya kompetisi biliar di Indonesia, Silviana mendapatkan kesempatan tampil di 2024 ACBS Asian 9-Ball Ladies & Girls U17 Championships akan berlangsung di Riyadh, Arab Saudi pada 21-25 April. Indonesia pun memiliki empat wakil, yakni Silviana Lu, Emilia Putri Rahmanda, Annita Kanjaya, dan Nony Krystianti Andilah.

Halaman:
1 2
