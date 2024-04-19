Silviana Lu Jadikan Turnamen Internasional sebagai Persiapan PON Aceh-Sumut 2024

TANGERANG - Silviana Lu akan tampil di 2024 ACBS Asian 9-Ball Ladies & Girls U17 Championships. Ia pun mengakui ajang tersebut sebagai persiapan sebelum tampil di Pekan Olahraga Nasional 2024 (PON 2024).

Ajang 2024 ACBS Asian 9-Ball Ladies & Girls U17 Championships akan berlangsung di Riyadh, Arab Saudi pada 21-25 April. Silviana Lu, Emilia Putri Rahmanda, Annita Kanjaya, dan Nony Krystianti Andilah akan menjadi wakil Indonesia dalam ajang tersebut.

Silviana mengatakan untuk tampil di 2024 ACBS Asian 9-Ball Ladies & Girls U17 Championships tak memiliki banyak waktu persiapan. Namun, ajang tersebut akan digunakan sebagai persiapan menjelang PON Aceh-Sumut 2024.

“Persiapan sejauh ini cukup baik, walaupun kita tahu turnamennya lumayan mepet,” kata Silviana kepada MNC Portal Indonesia (MPI) di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Jumat (19/4/2024).

“Tapi kebetulan kami semua ada persiapan untuk PON, jadi masing-masing ada pelatihan dari pemprov masing-masing,” sambungnya.