Herry IP Berencana Rombak Skuad Ganda Campuran Usai Olimpiade Paris 2024

JAKARTA - Akan terjadi perubahan besar di skuad ganda campuran usai Olimpiade Paris 2024. Hal itu disampaikan langsung oleh Kepala pelatih ganda campuran Indonesia, Herry Iman Pierngadi (IP).

Sebagai pelatih yang baru ditunjuk pada akhir tahun lalu, Herry IP memang mendapat tugas berat. Ia dituntut mengangkat prestasi ganda campuran yang tengah terpuruk.

Untuk target terdekat, Herry IP diminta membawa satu ganda campuran lolos ke Olimpiade Paris 2024. Hasilnya, ia berhasil meloloskan Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari secara dramatis.

Setelah itu, Herry IP masih punya tugas besar untuk memberi masa depan cerah bagi ganda campuran Indonesia. Opsi untuk merombak pasangan pun berpotensi dilakukan. Hanya saja bukan dalam waktu dekat ini.

"Kalau umpamanya rombak, ada sih, tetapi untuk jangka pendek ini belum. Mungkin rencana setelah Olimpiade," kata Herry saat ditemui di Pelatnas PBSI.

"Kalau sekarang kan memang isinya kami bantu buat Rinov/Pitha dulu kan, konsennya di situ, kita bantu. Kalau untuk berubah sih ada rencana tapi mungkin nanti setelah Olimpiade," lanjutnya.