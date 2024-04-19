Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Herry IP Berencana Rombak Skuad Ganda Campuran Usai Olimpiade Paris 2024

Bagas Abdiel , Jurnalis-Jum'at, 19 April 2024 |13:33 WIB
Herry IP Berencana Rombak Skuad Ganda Campuran Usai Olimpiade Paris 2024
Kepala pelatih ganda campuran Indonesia, Herry Iman Pierngadi alias Herry IP. (Foto: Bagas Abdiel/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Akan terjadi perubahan besar di skuad ganda campuran usai Olimpiade Paris 2024. Hal itu disampaikan langsung oleh Kepala pelatih ganda campuran Indonesia, Herry Iman Pierngadi (IP).

Sebagai pelatih yang baru ditunjuk pada akhir tahun lalu, Herry IP memang mendapat tugas berat. Ia dituntut mengangkat prestasi ganda campuran yang tengah terpuruk.

Untuk target terdekat, Herry IP diminta membawa satu ganda campuran lolos ke Olimpiade Paris 2024. Hasilnya, ia berhasil meloloskan Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari secara dramatis.

Setelah itu, Herry IP masih punya tugas besar untuk memberi masa depan cerah bagi ganda campuran Indonesia. Opsi untuk merombak pasangan pun berpotensi dilakukan. Hanya saja bukan dalam waktu dekat ini.

Herry IP (Foto: Bagas Abdiel/MPI)

"Kalau umpamanya rombak, ada sih, tetapi untuk jangka pendek ini belum. Mungkin rencana setelah Olimpiade," kata Herry saat ditemui di Pelatnas PBSI.

"Kalau sekarang kan memang isinya kami bantu buat Rinov/Pitha dulu kan, konsennya di situ, kita bantu. Kalau untuk berubah sih ada rencana tapi mungkin nanti setelah Olimpiade," lanjutnya.

Halaman:
1 2
