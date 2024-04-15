Advertisement
HOME SPORTS BASKET

Daftar Tim Lolos Play-in dan Playoff NBA 2023-2024 Usai Musim Reguler Berakhir

Rio Eristiawan , Jurnalis-Senin, 15 April 2024 |17:29 WIB
Daftar Tim Lolos Play-in dan Playoff NBA 2023-2024 Usai Musim Reguler Berakhir
LeBron James kala membela LA Lakers. (Foto: Reuters)
A
A
A

DAFTAR tim lolos play-in dan playoff NBA 2023-2024 usai musim reguler berakhir sudah diketahui. Ada 12 tim dari wilayah timur dan barat yang lolos ke babak playoff dan delapan tim memastikan diri tampil di play-in.

Ya, 15 pertandingan musim reguler NBA 2023-2024 telah berlangsung, Senin (15/4/2024). Bertanding di Smoothie King Center Arena, Los Angeles (LA) Lakers sukses meraih kemenangan telak atas New Orleans Pelicans. LA Lakers berhasil memimpin 70-53 atas tim tamu di dua kuarter awal.

LA Lakers vs New Orleans Pelicans

Kemudian, di dua kuarter selanjutnya, LA Lakers masih mampu mengatasi perlawan Pelicans. Alhasil, LA Lakers menutup laga dengan kemenangan 124-108.

Dalam laga ini, dua pemain LA Lakers menunjukan performa gemilang. LeBron James sukses mencetak triple-double dengan 28 poin, 17 assist, dan 11 rebound dari 38 menit serta Anthony Davis membuat double-double dengan 30 poin dan 11 rebound dalam 33 menit bermain.

Sementara di laga lainnya, Golden State Warriors sukses membungkam Utah Jazz di Chase Center Arena. Warriors berhasil tampil apik di dua kuarter awal untuk memimpin 63-56 atas lawannya.

Meski dua kuarter berikutnya Jazz memberikan perlawan ketat, Warriors mampu menjaga keunggulannya. Warriors menutup laga dengan kemenangan 123-116 atas tim tamu.

Klay Thompson menjadi bintang kemenangan Warriors dengan mencetak 25 poin dari 20 menit bermain. Sedangkan Johnny Juzang, dia gagal menyelamatkan Jazz dari kekalahan usai membuat 21 poin dari 20 menit tampil.

Sementara dengan berakhirnya musim reguler NBA 2023-2024, ada 12 tim yang memastikan diri lolos ke babak playoff. Kemudian, terdapat delapan tim yang akan tampil di play-in dan bersaing memperebutkan dua tempat di babak playoff.

Boston Celtics keluar sebagai pemimpin wilayah barat dengan meraih 64 kemenangan dan 18 kekalahan. Sementara itu, lima tim lainnya yang akan menemani Boston Celtics adalah Now York Knicks, Milwaukee Bucks, Cleveland Cavaliers, Orlando Magic, dan Indiana Pacers.

Halaman:
1 2
