HOME SPORTS NETTING

Reaksi Penuh Kecewa Bagas Maulana/Shohibul Fikri Usai Dipastikan Gagal Lolos ke Olimpiade Paris 2024

Bagas Abdiel , Jurnalis-Kamis, 11 April 2024 |10:39 WIB
Reaksi Penuh Kecewa Bagas Maulana/Shohibul Fikri Usai Dipastikan Gagal Lolos ke Olimpiade Paris 2024
Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri kala berlaga. (Foto: Humas PP PBSI)
A
A
A

NINGBO – Ganda putra Indonesia, Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri, bereaksi usai dipastikan gagal lolos ke Olimpiade Paris 2024. Mereka merasa begitu kecewa mendapati kenyataan itu.

Ya, Bagas/Fikri harus memupuskan harapannya untuk lolos ke Olimpiade Paris 2024. Mereka tak mampu merebut tiket ke Paris usai tersingkir di babak pertama Badminton Asia Championships (BAC) 2024.

Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri

Sebagaimana diketahui, BAC 2024 menjadi momen penentu bagi Bagas/Fikri untuk lolos ke Olimpiade Paris 2024. Mereka dituntut minimal lolos ke semifinal di BAC 2024 untuk membuka peluang mengamankan tiket ke Paris.

Sayangnya, asa itu telah pupus usai mereka kandas di babak 32 besar BAC 2024. Bagas/Fikri takluk dari pasangan Thailand, Supak Jomkoh/Kittinupong Kedren, dalam pertarungan tiga gim 21-15, 16-21, dan 17-21.

Kekalahan tersebut memberi kekecewaan besar bagi Bagas/Fikri. Pasalnya dengan hasil ini, mereka tidak menembus posisi delapan besar race to Olympic karena takkan mampu mengejar pasangan China, Liu Yu Chen/Ou Xuan Yi.

"Ya kecewa. Saya kecewa dengan hasil ini. Peluang untuk ke Olimpiade Paris tertutup sudah. Sudah tidak ada peluang lagi," kata Bagas dalam keterangan pers PBSI, dikutip Kamis (11/4/2024).

Halaman:
1 2
