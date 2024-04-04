Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kisah Loh Kean Yew, Pebulutangkis Singapura Hasil Didikan Pelatih Taufik Hidayat yang Idolakan Legenda Lin Dan dan Lee Chong Wei

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Kamis, 04 April 2024 |15:13 WIB
Kisah Loh Kean Yew, Pebulutangkis Singapura Hasil Didikan Pelatih Taufik Hidayat yang Idolakan Legenda Lin Dan dan Lee Chong Wei
Tunggal Putra Singapura, Loh Kean Yew (Foto: Instagram/Loh Kean Yew)
A
A
A

KISAH Loh Kean Yew, pebulutangkis Singapura hasil didikan pelatih Taufik Hidayat akan dibahas Okezone. Loh Kean Yew sendiri mengidolakan dua legenda tunggal putra dunia yakni Lin Dan dan Lee Chong Wei.

Nama Loh Kean Yew menjadi perbincangan di ajang Kejuaraan Dunia 2021 lalu. Secara mengejutkan tunggal putra asal Singapura itu berhasil mengatasi perlawanan Viktor Axelsen di babak pertama.

Tidak tanggung tanggung, saat itu Loh Kean Yew mengalahkan Viktor Axelsen dengan skor 14-21, 21-9 dan 21-6. Berhasil melewati hadangan Axelsen membuat perjalanan Loh Kean Yew terus mulus hingga partai final.

Tren positifnya berlanjut di partai puncak kala menghadapi tunggal putra India, Srikanth Kidambi. Loh Kean Yew tampil meyakinkan dengan merebut gelar juara dunia usai menang dua game langsung 21-15 dan 22-20 atas Kidambi.

Hingga saat ini, Loh Kean Yew sendiri masih cukup diperhitungkan di sektor tunggal putra. Meski masih mengalami naik-turun performa, tunggal putra asal Singapura itu kerap menjadi batu sandungan bagi para pemain top.

Halaman:
1 2
