KISAH kocak Rexy Mainaky saat antar ganda putra Malaysia juara All England akan diulas dalam artikel ini. Hal itu terjadi kala Rexy Mainaky membawa Koo Kien Keat/Tan Boon Heong menjadi juara All England pada 2007.
Ya, Rexy Mainaky sukses mengukir karier ciamik sebagai pelatih bulu tangkis. Salah satunya pencapaian manisnya adalah membawa ganda putra Malaysia, Koo/Tan, menjadi kampiun di salah satu ajang paling bergengsi di dunia, yakni All England.
Laju manis diukir Koo/Tan di pentas All England 2007. Usai mengalahkan sejumlah wakil unggulan, termasuk pasangan Denmark, Jens Eriksen/Martin Lundgaard Hansen, yang menjadi unggulan kedua di ajang itu pada babak semifinal dengan skor 21-15 dan 21-13.
Di babak final, Koo/Tan pun dihadapkan lawan lebih sulit. Mereka melawan unggulan pertama asal China, yakni Cai Yun/Fu Haifeng. Laga final itu diselesaikan dua gim langsung dengan skor 21-15 dan 21-18.
Alhasil, Koo/Tan berhasil naik podium juara. Mereka pun menghentikan puasa gelar juara ganda putra Malaysia di ajang All England yang sudah berlangsung selama 25 tahun lamanya.