HOME SPORTS NETTING

Kisah Kocak Rexy Mainaky saat Antar Ganda Putra Malaysia Juara All England

Djanti Virantika , Jurnalis-Rabu, 27 Maret 2024 |16:36 WIB
Kisah Kocak Rexy Mainaky saat Antar Ganda Putra Malaysia Juara All England
Rexy Mainaky sukses mengukir karier manis sebagai pelatih. (Foto: Djarum Badminton)
A
A
A

KISAH kocak Rexy Mainaky saat antar ganda putra Malaysia juara All England akan diulas dalam artikel ini. Hal itu terjadi kala Rexy Mainaky membawa Koo Kien Keat/Tan Boon Heong menjadi juara All England pada 2007.

Ya, Rexy Mainaky sukses mengukir karier ciamik sebagai pelatih bulu tangkis. Salah satunya pencapaian manisnya adalah membawa ganda putra Malaysia, Koo/Tan, menjadi kampiun di salah satu ajang paling bergengsi di dunia, yakni All England.

Koo Kien Keat/Tan Boon Heong

Laju manis diukir Koo/Tan di pentas All England 2007. Usai mengalahkan sejumlah wakil unggulan, termasuk pasangan Denmark, Jens Eriksen/Martin Lundgaard Hansen, yang menjadi unggulan kedua di ajang itu pada babak semifinal dengan skor 21-15 dan 21-13.

Di babak final, Koo/Tan pun dihadapkan lawan lebih sulit. Mereka melawan unggulan pertama asal China, yakni Cai Yun/Fu Haifeng. Laga final itu diselesaikan dua gim langsung dengan skor 21-15 dan 21-18.

Alhasil, Koo/Tan berhasil naik podium juara. Mereka pun menghentikan puasa gelar juara ganda putra Malaysia di ajang All England yang sudah berlangsung selama 25 tahun lamanya.

