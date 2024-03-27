Kisah Kocak Rexy Mainaky saat Antar Ganda Putra Malaysia Juara All England

KISAH kocak Rexy Mainaky saat antar ganda putra Malaysia juara All England akan diulas dalam artikel ini. Hal itu terjadi kala Rexy Mainaky membawa Koo Kien Keat/Tan Boon Heong menjadi juara All England pada 2007.

Ya, Rexy Mainaky sukses mengukir karier ciamik sebagai pelatih bulu tangkis. Salah satunya pencapaian manisnya adalah membawa ganda putra Malaysia, Koo/Tan, menjadi kampiun di salah satu ajang paling bergengsi di dunia, yakni All England.

Laju manis diukir Koo/Tan di pentas All England 2007. Usai mengalahkan sejumlah wakil unggulan, termasuk pasangan Denmark, Jens Eriksen/Martin Lundgaard Hansen, yang menjadi unggulan kedua di ajang itu pada babak semifinal dengan skor 21-15 dan 21-13.

Di babak final, Koo/Tan pun dihadapkan lawan lebih sulit. Mereka melawan unggulan pertama asal China, yakni Cai Yun/Fu Haifeng. Laga final itu diselesaikan dua gim langsung dengan skor 21-15 dan 21-18.

Alhasil, Koo/Tan berhasil naik podium juara. Mereka pun menghentikan puasa gelar juara ganda putra Malaysia di ajang All England yang sudah berlangsung selama 25 tahun lamanya.