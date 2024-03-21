10 Bulan Absen karena Cedera, Christian Adinata Segera Comeback di Thailand International Challenge 2024

JAKARTA - Tunggal putra Indonesia, Christian Adinata akan segera comeback di Thailand International Challenge 2024. Sebelumnya Christian sempat absen selama 10 bulan karena cedera, namun kini ia sudah pulih dan akan tampil pada turnamen yang digelar di Nakhon Ratchasima, 26-31 Maret 2024.

Kabar baik mengenai Christian itu datang sang pelatih, Irwansyah. Ia mengatakan anak didiknya itu sudah siap tampil kembali ke lapangan setelah absen selama kurang lebih 10 bulan karena cedera lutut.

"Perkembangannya udah bagus, makanya ini kita mau coba Christian berangkat ke Thailand IC," ujar Irwansyah saat ditemui di Pelatnas PBSI Cipayung, Rabu (20/3/2024).

"Dari latihannya dan semua, tadi pun saya lihat sudah nyaman. Saya make sure dari pikirannya dulu, kadang-kadang itu dia ragu sama pikirannya tapi udah enggak ada apa-apa sekarang, kita konsultasi terus sama dokter," lanjutnya.

"Kita lihat percobaannya nanti di Thailand IC dari bawah dulu. Mudah-mudahan tidak ada apa-apa di kejuaraan supaya menaikkan kepercayaan diri lagi. Latihannya sudah bagus kok," sambung Irwansyah.

Sebelumnya, Christian harus menepi dari lapangan imbas mengalami cedera di Malaysia Masters 2023 pada 23-28 Mei 2023. Kala itu, pemain berusia 22 tahun itu tampil hingga ke babak semifinal, sayangnya ia malah mengalami cedera lutut di tengah laga.

Kini setelah 10 bulan berlalu, Christian siap untuk comeback. Setelah penantian yang cukup lama, ia harus memulai comebacknya dari level bawah, dengan turun di ajang International Challenge.