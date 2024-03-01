Kisah Kebaikan Hati An Se-young, Rival Gregoria Mariska yang Sumbangkan Dana Berjumlah Besar

KISAH kebaikan hari An Se-young akan menjadi pembahasan kali ini. Sikap rendah hati tunggal putri terbaik Korea Selatan itu terlihat saat sang pemain memberikan sumbangan dengan dana cukup besar baru-baru ini.

Seperti diketahui, An Se-young menjadi pebulu tangkis tunggal putri paling sukses sepanjang 2023 kemarin. Dia hampir mendominasi gelar juara di seluruh turnamen-turnamen besar.

Sembilan gelar juara berhasil didapat An Se-yong sepanjang turnamen 2023 kemarin. Dia juga berhasil memastikan diri sebagai juara dunia 2023 setelah mengalahkan Carolina Marin di partai final.

Tren positif itu tentu mendatangkan hadiah yang tidak sedikit untuk pemain kelahiran Gwangju, 5 Februari 2002 itu. Meski demikian, di balik prestasi luar biasanya, An Se-young tetap menunjukkan sikap rendah hati.

Rival Gregoria Mariska Tunjung itu baru-baru ini menyumbangkan uang senilai 13 juta won atau sekira Rp152,9 juta. Dana tersebut diberikan An Se-young mendukung para murid sekolah dasar di Korea Selatan.