Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Apriyani Rahayu/Siti Fadia Sparring Lawan Pemain Putra Untuk Tambah Speed dan Power

Bagas Abdiel , Jurnalis-Selasa, 27 Februari 2024 |20:44 WIB
Apriyani Rahayu/Siti Fadia Sparring Lawan Pemain Putra Untuk Tambah Speed dan Power
Ganda Putri Indonesia, Apriyani Rahayu/Siti Fadia (Foto: PBSI)
A
A
A

JAKARTA - Ganda putri Indonesia, Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti, terus memantapkan persiapan jelang French Open dan All England 2024. Mereka bahkan melakukan latih tanding melawan pemain putra untuk menambah kecepatan dan power pukulan.

Berdasarkan pantauan latihan di Pelatnas PBSI Cipayung pada hari ini (27/2/2024), Apriyani/Fadia menjalani sparring melawan dua pemain putra, Danang Dwi Septiadi dan Faizal Fahmi Rahardi. Meski yang dilawan bukanlah pemain pelatnas PBSI, tetapi mereka memang disiapkan untuk melakoni sparring di tim ganda putri.

Usai menjalani latihan, Apriyani/Fadia berbicara tentang kehadiran sparring partner pemain putra. Keduanya mengaku sangat terbantu dengan kehadiran sparring partner pemain putra untuk menambah power dan speed.

"Lebih ke power ya, mereka kan cowok jadi sangat membantu sih, dari speed dan power," ucap Fadia saat ditemui di Pelatnas PBSI Cipayung, Selasa (27/2/2024).

"Karena main (melawan) ganda putri itu cewek speed-nya rata semua. Jadi kita butuh sparing cowok buat naikin kedua itu, speed dan power," tambahnya.

Sementara itu, saat ini Apriyani/Fadia memang dikatakan lebih siap turun ke lapangan ketimbang saat tampil di Indonesia Masters 2024 pada Januari lalu. Sebagaimana diketahui, Apriyani mengalami cedera betis yang membuatnya harus absen di beberapa turnamen terakhir

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/15/40/3163130/simak_kisah_legenda_bulu_tangkis_indonesia_marcus_gideon_yang_memilih_mundur_dari_pns_kemenpora_ri-E90r_large.jpeg
Kisah Legenda Pebulu Tangkis Indonesia Marcus Gideon, Juara Asian Games 2018 yang Pilih Mundur dari PNS Kemenpora
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/31/40/3159335/segini_kisaran_gaji_pebulu_tangkis_jonatan_christie_sebagai_pns_kemenpora_ri-v57Z_large.jpg
Segini Kisaran Gaji Pebulu Tangkis Jonatan Christie sebagai PNS Kemenpora
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/23/40/3157375/legenda_bulu_tangkis_indonesia_iie_sumirat_meninggal_dunia-3Kbn_large.jpg
Legenda Bulu Tangkis Indonesia Iie Sumirat Meninggal Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/07/40/3153319/hendra_setiawan_dijuluki_silent_killer_saat_bertanding-iTxP_large.jpg
Kisah Unik Legenda Pebulu Tangkis Indonesia Hendra Setiawan yang Dijuluki Silent Killer saat Bertanding
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/05/40/3152984/berikut_tiga_pebulu_tangkis_indonesia_yang_tak_disangka_punya_banyak_penggemar_di_china-yNOg_large.jpg
3 Pebulu Tangkis Indonesia yang Tak disangka Punya Banyak Penggemar di China, Nomor 1 Sering Tur ke Negeri Tirai Bambu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/27/40/3150931/daniel_marthin_telah_selesai_menjalani_operasi_pada_lututnya-7rDW_large.jpg
Daniel Marthin Selesai Jalani Operasi, Diperkirakan Comeback Oktober 2025
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement