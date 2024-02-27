Apriyani Rahayu/Siti Fadia Sparring Lawan Pemain Putra Untuk Tambah Speed dan Power

JAKARTA - Ganda putri Indonesia, Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti, terus memantapkan persiapan jelang French Open dan All England 2024. Mereka bahkan melakukan latih tanding melawan pemain putra untuk menambah kecepatan dan power pukulan.

Berdasarkan pantauan latihan di Pelatnas PBSI Cipayung pada hari ini (27/2/2024), Apriyani/Fadia menjalani sparring melawan dua pemain putra, Danang Dwi Septiadi dan Faizal Fahmi Rahardi. Meski yang dilawan bukanlah pemain pelatnas PBSI, tetapi mereka memang disiapkan untuk melakoni sparring di tim ganda putri.

Usai menjalani latihan, Apriyani/Fadia berbicara tentang kehadiran sparring partner pemain putra. Keduanya mengaku sangat terbantu dengan kehadiran sparring partner pemain putra untuk menambah power dan speed.

"Lebih ke power ya, mereka kan cowok jadi sangat membantu sih, dari speed dan power," ucap Fadia saat ditemui di Pelatnas PBSI Cipayung, Selasa (27/2/2024).

"Karena main (melawan) ganda putri itu cewek speed-nya rata semua. Jadi kita butuh sparing cowok buat naikin kedua itu, speed dan power," tambahnya.

Sementara itu, saat ini Apriyani/Fadia memang dikatakan lebih siap turun ke lapangan ketimbang saat tampil di Indonesia Masters 2024 pada Januari lalu. Sebagaimana diketahui, Apriyani mengalami cedera betis yang membuatnya harus absen di beberapa turnamen terakhir