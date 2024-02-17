Hasil Semifinal Badminton Asia Team Championships 2024: Kalah 1-3 dari Thailand, Tim Putri Indonesia Gagal Tembus Final!

HASIL semifinal Badminton Asia Team Championships 2024 akan diulas dalam artikel ini. Tim putri Indonesia yang diperkuat Putri Kusuma Wardani gagal menembus babak final usai kalah 1-3 dari Thailand.

Ya, duel seru tersaji dalam pertemuan tim putri Indonesia vs Thailand di babak semifinal Badminton Asia Team Championships 2024 yang berlangsung di Setia City Convention Centre, Selangor, Malaysia, Sabtu (17/2/2024) sejak pagi WIB. Indonesia sendiri dipastikan keok usai wakil di partai keempat, Amalia Cahaya Pratiwi/Rachel Allessya Rose, harus menelan kekalahan.

Ya, duet gado-gado, Amalia/Rachel, diturunkan di partai keempat duel Indonesia vs Thailand. Sayangnya, mereka tumbang dari Benyapa Aimsaard/Nuntakarn Aimsaard dalam dua gim langsung 22-24 dan 14-21.

Jalannya Pertandingan

Tampil di Tiwi -sapaan akrab Amalia/Rachel memulai laga cukup baik dengan berhasil unggul 6-2 atas duet Thailand. Poin demi poin terus didapat pasangan Indonesia itu.

Tiwi/Rachel memperlebar keunggulan menjadi 9-5. Namun Beyapa/Nuntakarn berhasil menyamakan kedudukan menjadi 10-10. Sampai akhirnya, pasangan Thailand itu unggul 11-10 di interval gim pertama.

Usai interval, Tiwi/Rachel menempel ketat ketertinggalannya menjadi 15-16. Namun mereka cukup kesulitan menahan serangan yang dilancarkan Benyapa/Nuntakarn sehingga masih harus tertinggal 16-19.

Tak menyerah begitu saja, Tiwi/Rachel berhasil menyamakan kedudukan menjadi 19-19. Kedua pasangan terus kejar-kejaran poin, yang mana kali ini menjadi 22-22. Namun pada akhirnya duet Pelatnas PBSI harus menyerah dari Benyapa/Nuntakarn dengan skor 22-24.

Pada gim kedua, pertandingan kembali berjalan sengit. Amalia/Rachel terlihat kesulitan menahan serangan yang dilancarkan Benyapa/Nuntakarn sehingga harus tertinggal 8-7.

Amalia/Rachel pun harus tertinggal 8-11 dari pasangan Thailand di interval gim kedua. Usai interval, Benyapa/Nuntakarn terus memperlebar keunggulannya atas pasangan Indonesia menjadi 17-12.