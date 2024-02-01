Hasil NBA 2023-2024 Hari Ini: Oklahoma City Thunder dan Minnesota Timberwolves Berjaya, Milwaukee Bucks Tumbang

HASIL NBA 2023-2024 pada hari ini, Kamis (1/2/2024), menyajikan total 10 laga menarik yang patut diketahui. Seperti halnya Oklahoma City Thunder dan Minnesota Timberwolves yang berjaya, sampai Milwaukee Bucks yang keok usai tunbang di tangan Portland Trail Blazers.

Ya, Bucks kalah saat bertandang ke markas Portland Trail Blazers di Arena Moda Center. Tim polesan Doc Rivers ini harus mengakui ketangguhan sang tuan rumah dengan skor 116-119.

Kekalahan ini sekaligus menjadi kekalahan kedua Bucks di dua laga terakhirnya. Sebelumnya, Giannis Antetokounmpo cs juga kalah dari Denver Nuggets pada Selasa (30/1) kemarin. Meski keok di dua laga terakhir, mereka saat ini masih duduk di posisi dua klasemen sementara Wilayah Timur.

Beda cerita dengan Timberwolves yang sukses kalahkan Dallas Mavericks. Tampil di markasnya sendiri Arena Target Center, mereka menang telak 121-87 atas Mavericks.

Sosok Karl-Anthony Towns menjadi bintang kemenangan Timberwolves dengan berhasil mengemas 29 poin. Kemenangan ini juga sekaligus membuat Timberwolves nyaman di puncak klasemen sementara Wilayah Barat.

Masih di wilayah timur, OKC Thunder juga sukses meraih kemenangan saat menjamu Denver Nuggets di Arena Paycom Center. Tim yang dinahkodai Mark Daigneault itu menang nyaman dengan skor 105-100 atas Nuggets.

Shai Gilgeous-Alexander menjadi bintang di laga tersebut. Pasalnya, Shai berhasil mengemas 34 poin, tujuh rebound, lima assist. Kemenangan ini membuat OKC Thunder menempel ketat Timberwolves yang berada di puncak klasemen sementara.