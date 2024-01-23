Ada Cerita Haru di Balik Sepatu Baru Mohammad Ahsan Pemberian Ibunda Tercinta

ADA cerita haru di balik sepatu baru Mohammad Ahsan pemberian ibunda tercinta yang menarik untuk diketahui. Seperti yang diketahui, Ahsan merupakan pebulutangkis ganda putra terbaik yang pernah dimiliki Indonesia.

Ahsan menorehkan banyak prestasi, baik itu ketika masih bersama Rian Agung, Bona Septano, hingga Hendra Setiawan. Namun, perjalanan Ahsan untuk menjadi pebulutangkis top seperti sekarang ini ternyata tidaklah mulus.

Pria kelahiran Palembang pada 7 September 1987 itu sejatinya sudah mengenal bulu tangkis sejak kecil. Sebab sang ayah, Tumin Admadi dikenal mahir dalam permaina tepok bulu tersebut.

Tak heran jika Ahsan dan kedua kakaknya, Nisa Tartiela dan Mohammad Asykuru mendapatkan pelatihan bulu tangkis sejak kecil oleh ayahnya. Hanya saja, Ahsan sempat merasa berat berlatih karena sering diejek teman terkait sepatu yang sudah usang yang selalu ia pakai.

Cerita terkait sepatu itu diungkapkan oleh ibunda Ahsan, Siti Rohanah pada buku biografi berjudul Kiprah Ahsan-Hendra. Dalam buku itu pula Siti mencerita dirinya pun berusaha keras mencari cara agar Ahsan dapat membeli sepatu baru dan tidak diejek temannya lagi.

“Pernah satu ketika pulang latihan Ahsan menangis minta dibelikan sepatu baru. Dia malu karena selalu diejek oleh teman-temannya karena sepatu yang dipakainya memang sepatu murahan,” bunyi pernyataan Siti Rohanah dalam buku biografi Kiprah Ahsan-Hendra, dikutip Selasa (23/1/2024).