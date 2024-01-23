Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Ada Cerita Haru di Balik Sepatu Baru Mohammad Ahsan Pemberian Ibunda Tercinta

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Selasa, 23 Januari 2024 |21:27 WIB
Ada Cerita Haru di Balik Sepatu Baru Mohammad Ahsan Pemberian Ibunda Tercinta
Pebulutangkis ganda putra Indonesia, Mohammad Ahsan. (Foto: Instagram/king.chayra)
A
A
A

ADA cerita haru di balik sepatu baru Mohammad Ahsan pemberian ibunda tercinta yang menarik untuk diketahui. Seperti yang diketahui, Ahsan merupakan pebulutangkis ganda putra terbaik yang pernah dimiliki Indonesia.

Ahsan menorehkan banyak prestasi, baik itu ketika masih bersama Rian Agung, Bona Septano, hingga Hendra Setiawan. Namun, perjalanan Ahsan untuk menjadi pebulutangkis top seperti sekarang ini ternyata tidaklah mulus.

Pria kelahiran Palembang pada 7 September 1987 itu sejatinya sudah mengenal bulu tangkis sejak kecil. Sebab sang ayah, Tumin Admadi dikenal mahir dalam permaina tepok bulu tersebut.

Tak heran jika Ahsan dan kedua kakaknya, Nisa Tartiela dan Mohammad Asykuru mendapatkan pelatihan bulu tangkis sejak kecil oleh ayahnya. Hanya saja, Ahsan sempat merasa berat berlatih karena sering diejek teman terkait sepatu yang sudah usang yang selalu ia pakai.

Mohammad Ahsan

Cerita terkait sepatu itu diungkapkan oleh ibunda Ahsan, Siti Rohanah pada buku biografi berjudul Kiprah Ahsan-Hendra. Dalam buku itu pula Siti mencerita dirinya pun berusaha keras mencari cara agar Ahsan dapat membeli sepatu baru dan tidak diejek temannya lagi.

“Pernah satu ketika pulang latihan Ahsan menangis minta dibelikan sepatu baru. Dia malu karena selalu diejek oleh teman-temannya karena sepatu yang dipakainya memang sepatu murahan,” bunyi pernyataan Siti Rohanah dalam buku biografi Kiprah Ahsan-Hendra, dikutip Selasa (23/1/2024).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/40/3181326/nitchaon_jindapol-ZCJX_large.jpg
Lepas Masa Lajang, Pebulu Tangkis Supercantik Nitchaon Jindapol Tampil Menawan di Pesta Pernikahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/40/3181255/simak_kisah_miris_pebulu_tangkis_ye_zhaoying_yang_kini_jadi_pengkhianat_negara_setelah_sempat_dianggap_pahlawan-I8Zy_large.jpg
Kisah Miris Pebulu Tangkis Ye Zhaoying, Pahlawan yang Kini Jadi Pengkhianat Negara dan Hidup Terasing
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/40/3181085/fajar_alfian_dan_muhammad_rian_ardianto-e54L_large.jpg
Kisah Haru Fajar Alfian yang Pisah dengan Rian Ardianto Setelah 11 Tahun Bersama, Tulis Pesan Menyentuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/40/3180841/maria_febe_kusumastuti-7xcB_large.jpg
Kisah Spiritual Maria Febe: Mantan Bintang Bulu Tangkis Indonesia yang Tertarik Mualaf sejak Dengar Azan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/40/3180736/verrell_yustin_mulia_bercerita_soal_pindah_sektor_dari_ganda_campuran_ke_ganda_putra-VYvL_large.jpeg
Cerita Verrell Yustin soal Pindah ke Ganda Putra hingga Berguru dengan Fajar Alfian Cs
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/40/3180696/christian_adinata_pernah_mendapat_undangan_untuk_berguru_ke_padepokan_dubai_oleh_viktor_axelsen-c80f_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Christian Adinata, Diundang Viktor Axelsen Berguru ke Padepokan Dubai Usai Dicoret dari Pelatnas PBSI
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement