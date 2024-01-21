Indonesia International Open 2024 Resmi Dimulai, Ini Harapan Ketum PB POBSI Hary Tanoesoedibjo

JAKARTA - Ketua Umum POBSI, Hary Tanoesoedibjo, telah secara resmi membuka gelaran Indonesia International Open 2024. Ia pun berharap ajang biliar level internasional itu bisa menjadi gerbang untuk atlet biliar Tanah Air mendunia.

Sebagaimana diketahui, turnamen biliar Indonesia International Open 2024 sedang berlangsung. Turnamen itu akan digelar di Park Tower, Kebon Sirih, Jakarta pada 21-25 Januari 2024.

Turnamen biliar ini akan terbagi dalam dua kategori, yakni Senior 10 ball, dan Junior U-17 9 ball. Ajang yang diikuti oleh total 144 atlet (termasuk 16 junior) ini akan memperebutkan hadiah sebesar 100,000 dolar AS.

Hary berharap turnamen ini menjadi penanda awal atlet biliar Indonesia mendunia. Menurutnya, setelah ini Indonesia harus tetap konsisten untuk merawat 'ekosistem' biliar di Indonesia.

"Ya harus (jadi gerbang awal atlet Indonesia mendunia), karena kalau olahraga itu mau maju, pelatihnya harus bagus, harus banyak kompetisi baik lokal maupun internasional untuk meningkatkan kepercayaan diri," kata Hary dalam acara pembukaan Indonesia International Open 2024, Minggu (21/1/2024).