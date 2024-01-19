Hasil Australia Open 2024: Singkirkan Wakil Finlandia, Daniil Medvedev Melaju ke Babak Ketiga

HASIL Australia Open 2024 akan diulas dalam artikel ini. Petenis ranking tiga dunia, Daniil Medvedev, berhasil mengatasi perlawnaan sengit wakil Finlandia, Emil Ruusuvuori, di babak kedua Australia Open 2024.

Duel itu digelar di Rod Laver Arena, Melbourne, Kamis 18 Januari 2024 malam WIB. Daniil Medvedev menang lewat pertarungan lima set dengan skor 3-6, 6-7 (1-7), 6-4, 7-6 (7-1), dan 6-0.

Jalannya Pertandingan

Medvedev memulai pertandingan dengan buruk. Dia tertinggal 1-3 lebih dulu karena kesulitan meladeni service apik Ruusuvuori.

Petenis asal Rusia itu sempat mengejar ketinggalan menjadi 3-3. Namun, karena kerap kali melakukan kesalahan, dia akhirnya kalah 3-6 di set pertama.

Pertarungan sengit terjadi di set kedua, kedua pemain saling kejar mengejar angka hingga menginjak skor 4-4. Drama pun terjadi di poin-poin kritis sampai akhirnya Ruusuvuori mampu menyerang lebih efektif sehingga bisa meraih kemenangan dengan skor 7-6 (7-1).