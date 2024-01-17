Dulu Lawan Sekarang Kawan, Susy Susanti Bagikan Momen saat Hadiri Pernikahan Anak dari Mantan Ratu Bulu Tangkis China

RIVALITAS Susy Susanti dengan pebulu tangkis tunggal putri China, Huang Hua menarik untuk di bahas. Hebatnya, saat ini keduanya justru menjadi sangat akrab ketika sudah tak lagi aktif sebagai pemain.

Susy Susanti bahkan sempat memposting sebuah foto ketika dirinya menghadiri pernikahan dari anak mantan ratu bulu tangkis China tersebut. Dalam posting-an yang diupload pada 19 Juni 2023 itu, Susy mengaku Huang Hua sebagai salah satu rival terkuatnya saat masih aktif sebagai pebulutangkis.

Seperti diketahui, Susy Susanti merupakan rival berat bagi sosok Huang Hua. Paling diingat tentu duel keduanya di semifinal Olimpiade 1992. Pada momen tersebut, Susi Susanti berhasil keluar sebagai pemenang sekaligus mempersembahkan medali emas untuk Indonesia.

Siapa sangka, seiring berjalannya waktu keduanya justru menjadi kawan. Bahkan Huang Hua pun turut mengundang Susy ke pernikahan putranya, yakni Tjandra Mikael. Huang Hua sendiri diketahui sudah menetap di Indonesia sejak lama, tidak heran jika ia pun kini diketahui sudah menjadi Warga Negara Indonesia (WNI).

BACA JUGA:

Keputusan Huang Hua tinggal dan menjadi WNI bermula ketika kariernya menurun usai meninggalnya sang ayah. Kabar meninggalnya sang ayah ternyata membuat Huang Hua benar-benar terpuruk hingga memutuskan untuk meninggalkan dunia bulu tangkis.

Huang Hua memutuskan untuk menjadi WNI setelah menikah dengan pria Indonesia bernama Tjandra Budi Dharmawan. Huang Hua mengenal Tjandra Budi karena pelatihnya Chen Yu Niang yang pernah tinggal di Indonesia.