HOME SPORTS SPORT LAIN

Remehkan Anthony Joshua, Francis Ngannou: Dia Lebih Lemah dari Tyson Fury

Cikal Bintang , Jurnalis-Senin, 15 Januari 2024 |01:00 WIB
Remehkan Anthony Joshua, Francis Ngannou: Dia Lebih Lemah dari Tyson Fury
Momen Francis Ngannou duel tinju dengan Tyson Fury. (Foto: Reuters)
A
A
A

LONDON – Petarung UFC, Francis Ngannou kembali naik ke ring tinju untuk melawan petinju ternama asal Inggris, Anthony Joshua. Ia pun sesumbar Anthony Joshua lebih lemah dari Tyson Fury, sehingga akan lebih mudah dijatuhkan saat bertarung.

Perkataan Ngannou itu membalas sindiran promotor Anthony Joshua. Dengan tegas Ngannou menyuarakan ia pasti akan menang atas Joshua karena leih mudah untuk dihadapi ketimbang Fury, lawan pertama Ngannou di dunia tinju.

Untuk yang belum tahu, Francis Ngannou dan Anthony Joshua akan berhadapan dalam sebuah pertarungan tinju di Riyadh, Arab Saudi pada 8 Maret 2024 mendatang. Ini merupakan kali pertama keduanya bertemu di ring tinju.

Sebagai petarung UFC, Ngannou sebelumnya sudah merasakan bagaimana kerasnya ‘pukulan’ di dunia tinju. Dia menelan kekalahan dari Tyson Fury dalam pertarungan tinju profesional pertamanya di Riyadh, Arab Saudi pada 28 Oktober 2023 silam.

Anthony Joshua vs Otto Wallin

Menariknya Ngannou tidak kapok, kini dia akan berhadapan dengan Joshua yang merupakan salah satu petinju terbaik dari Inggris. Menjelang pertarungan itu, promor Eddie Hearn mengklaim Joshua akan menang dengan mudah.

Ngannou tidak terima dengan sindiran Hearn. Menurutnya, memuji Joshua merupakan pekerjaan seorang promotor tinju. Petarung berusia 37 tahun itu menegaskan siap membuat repot AJ -julukan Anthony Joshua.

Halaman:
1 2
