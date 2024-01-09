Hasil Malaysia Open 2024: Putri Kusuma Wardani Tak Berdaya Lawan Tunggal Putri China di 32 Besar

HASIL Malaysia Open 2024 di babak 32 besar yang mempertemukan tunggal putri Indonesia, Putri Kusuma Wardani, melawan wakil China, Han Yue, akan diulas dalam artikel ini. Putri KW pun harus terhenti di babak 32 besar.

Duel Putri KW vs Han Yue tersaji di Axiata Arena, Selasa (9/1/2024) siang WIB. Dalam laga itu, Putri KW yang tak berdaya meladeni perlawanan Han Yue tumbang dua gim langsung dengan skor 11-21 dan 13-21.

Jalannya Pertandingan

Putri KW langsung ditekan oleh Han Yue sejak awal pertandingan. Tunggal putri asal China itu berhasil unggul 8-6 setelah variasi serangannya tak mampu dikembalikan dengan baik oleh Putri KW.

Putri KW terlihat sulit untuk keluar dari tekanan sehingga harus tertinggal 6-11 di interval gim pertama. Selepas interval, pemain andalan Indonesia itu mulai mengejar ketertinggalannya dari Han Yue menjadi 9-12.

Namun begitu, Han Yue tidak kehilangan fokusnya. Pemain nomor delapan dunia itu berhasil memperlebar keunggulannya atas Putri KW. Pada akhirnya, dia berhasil menutup gim pertama dengan kemenangan 21-11 hanya dalam tempo 11 menit saja.

Di gim kedua, Han Yue langsung tancap gas. Lagi-lagi serangan yang dilancarkan pemain asal China ini membuat Putri KW kerepotan sehingga unggul cukup jauh dengan skor 7-2.