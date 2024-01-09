Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Malaysia Open 2024: Putri Kusuma Wardani Tak Berdaya Lawan Tunggal Putri China di 32 Besar

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 09 Januari 2024 |14:09 WIB
Hasil Malaysia Open 2024: Putri Kusuma Wardani Tak Berdaya Lawan Tunggal Putri China di 32 Besar
Putri Kusuma Wardani kala berlaga. (Foto: Humas PP PBSI)
A
A
A

HASIL Malaysia Open 2024 di babak 32 besar yang mempertemukan tunggal putri Indonesia, Putri Kusuma Wardani, melawan wakil China, Han Yue, akan diulas dalam artikel ini. Putri KW pun harus terhenti di babak 32 besar.

Duel Putri KW vs Han Yue tersaji di Axiata Arena, Selasa (9/1/2024) siang WIB. Dalam laga itu, Putri KW yang tak berdaya meladeni perlawanan Han Yue tumbang dua gim langsung dengan skor 11-21 dan 13-21.

Putri Kusuma Wardani

Jalannya Pertandingan

Putri KW langsung ditekan oleh Han Yue sejak awal pertandingan. Tunggal putri asal China itu berhasil unggul 8-6 setelah variasi serangannya tak mampu dikembalikan dengan baik oleh Putri KW.

Putri KW terlihat sulit untuk keluar dari tekanan sehingga harus tertinggal 6-11 di interval gim pertama. Selepas interval, pemain andalan Indonesia itu mulai mengejar ketertinggalannya dari Han Yue menjadi 9-12.

Namun begitu, Han Yue tidak kehilangan fokusnya. Pemain nomor delapan dunia itu berhasil memperlebar keunggulannya atas Putri KW. Pada akhirnya, dia berhasil menutup gim pertama dengan kemenangan 21-11 hanya dalam tempo 11 menit saja.

Di gim kedua, Han Yue langsung tancap gas. Lagi-lagi serangan yang dilancarkan pemain asal China ini membuat Putri KW kerepotan sehingga unggul cukup jauh dengan skor 7-2.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/08/40/3102704/jonatan_christie_dan_anthony_sinisuka_ginting-pioC_large.jpg
Hasil Lengkap Wakil Indonesia di Hari Kedua Malaysia Open 2025: Beda Nasib Jonatan Christie dengan Anthony Ginting
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/15/40/2955181/hasil-bwf-malaysia-open-2024-borong-gelar-wakil-china-kuasai-podium-juara-lQSj9x6VGu.jpeg
Hasil BWF Malaysia Open 2024: Borong Gelar, Wakil China Kuasai Podium Juara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/15/40/2954787/berawal-dari-momen-kocak-nyangkut-di-net-anders-antonsen-selebrasi-juara-malaysia-open-2024-penuh-emosional-XTiqoUZvct.jpg
Berawal dari Momen Kocak Nyangkut di Net, Anders Antonsen Selebrasi Juara Malaysia Open 2024 Penuh Emosional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/14/40/2954642/hasil-lengkap-final-malaysia-open-2024-china-jadi-juara-umum-usai-bawa-2-gelar-yKo4hocFax.jpg
Hasil Lengkap Final Malaysia Open 2024: China Jadi Juara Umum Usai Bawa 2 Gelar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/14/40/2954412/jadwal-final-malaysia-open-2024-anders-antonsen-lanjutkan-dominasi-viktor-axelsen-A66fkTQRIl.jpg
Jadwal Final Malaysia Open 2024: Anders Antonsen Lanjutkan Dominasi Viktor Axelsen?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/13/40/2954231/tembus-final-malaysia-open-2024-an-se-young-ngaku-kondisinya-belum-100-IfPidN4EMI.jpg
Tembus Final Malaysia Open 2024, An Se-young Ngaku Kondisinya Belum 100%
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement