SPORT LAIN

Kisah Chris John yang Raih Gelar Super Champions hingga Kalahkan Juan Manuel Marquez si Penumbang Manny Pacquiao

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Selasa, 26 Desember 2023 |07:27 WIB
Kisah Chris John yang Raih Gelar Super Champions hingga Kalahkan Juan Manuel Marquez si Penumbang Manny Pacquiao
Aksi Chris John saat masih aktif di ring tinju (Foto: Instagram/Chris John)
A
A
A

KISAH Chris John yang raih gelar Super Championships akan menjadi pembahasan kali ini. Selain itu, Chris John juga sempat menjadi sorotan usai mengalahkan Juan Manuel Marquez si penumbang Manny Pacquiao.

Gelar Super Champhions pernah didapat Chris John saat masih aktif di atas ring. Gelar tersebut didapat usai ia berhasil mempertahankan gelar juara dunia kelas bulu versi WBA sebanyak 10 kali.

Selain sejumlah gelar bergengsi, Chris John juga beberapa kali melakoni sejumlah pertandingan besar. Salah satunya saat ia menghadapi petinju asal Meksiko, Juan Manuel Marquez.

Pertandingan itu digelar di Tenggarong, Kalimantan Timur, pada 4 Maret 2006 lalu. Pada pertandingan itu, Chris John dinyatakan menang angka mutlak usai bertarung 12 ronde.

Kemenangan atas Juan Manuel Marquez menjadi salah satu kemenangan bersejarah bagi dunia tinju Indonesia. Catatan itu khususnya tentu bagi Chris John pribadi.

Halaman:
1 2
Telusuri berita Sport lainnya
