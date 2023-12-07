Waw, Merek Lokal ROUNN Hadirkan Exclusive Launch Tas Terbaru Berkualitas Tinggi di Shopee Finest

JAKARTA - Kalau kamu ingin tas berkualitas terbaik dengan desain berkelas, juga sekalian mencari promo menarik? Tak usah bingung lagi! Kamu bisa menemukan jawabannya di Shopee Finest. Shopee menyuguhkan kurasi produk-produk dengan kualitas unggul atau Finest Quality dari beragam brand terpercaya yang dijual dengan harga terbaik.

Shopee Finest akan segera menghadirkan Exclusive Launch ROUNN dengan promo spektakuler melalui akun toko @rounnbag di Shopee Mall yang berlangsung mulai tanggal 9 Desember 2023 pukul 20.00 WIB sampai 13 Desember 2023 pukul 23.59 WIB. Brand lokal ROUNN akan meluncurkan koleksi tas kulit asli terbaru yang memiliki kualitas unggul dengan desain unik dan classy secara eksklusif hanya di Shopee Finest.

Menariknya, kamu bisa berbelanja semua koleksi tas ROUNN terbaru yang diluncurkan di Shopee Finest dengan lebih hemat! Ya, kamu bisa memanfaatkan Exclusive Launch Promo Discount 12% All Variants + Voucher Discount 50K. Menarik banget, ya!

Shopee Finest menyajikan kurasi produk dari berbagai merek terpercaya yang memiliki kualitas terbaik atau Finest Quality, mulai dari produk fashion, kecantikan dan perawatan kulit, gadget, perlengkapan rumah tangga, dan lainnya. Dengan hadirnya Shopee Finest, kamu bisa dengan mudah menemukan berbagai produk berkualitas unggul yang terjamin keasliannya dan dijual dengan Best Prices atau harga terbaik, serta promo menarik lain seperti Free Instant Shipping atau gratis ongkos pengiriman instan.

Dengan berbelanja produk Shopee Finest, barang pesananmu bisa langsung diantar ke rumah secara aman dan cepat tanpa dipungut biaya sepeser pun. Kamu pun bisa berbelanja dengan sangat mudah, praktis, dan nyaman! Nah, salah satu merek lokal ternama dengan kualitas terbaik yang hadir di Shopee Finest adalah ROUNN. ROUNN sendiri merupakan merek fesyen asal Surabaya, Jawa Timur yang didirikan oleh Ivan Tiono dan Jessica Ariela pada tahun 2014 silam.

ROUNN hadir menawarkan berbagai produk fashion dari bahan kulit asli berkualitas unggul untuk pria dan wanita dengan desain yang classy, eksklusif, dan elegan. Tak heran jika produk asal Indonesia ini begitu digandrungi para pencinta fesyen, selebriti kondang, hingga tokoh terkenal dan terkemuka. Bahkan, brand lokal ini juga sukses melebarkan sayap ke pasar internasional, mulai dari Singapura, Thailand, Malaysia, Australia, Amerika, hingga Inggris. Produk fesyen yang disajikan ROUNN sangatlah beragam, diantaranya tas, sepatu, lanyard, pouch, pakaian, dan banyak produk eksklusif lainnya.