Ade Rai Ungkap Rahasia dan Manfaat Merokok yang Belum Banyak Orang Tahu

ADE Rai ungkap rahasia dan manfaat merokok yang belum banyak orang tahu. Mantan atlet binaraga Indonesia itu menyampaikannya dalam sebuah podcast di kanal Youtube Macan Idealis milik Vasco Ruseimy.

Dalam momen itu, pria yang memiliki nama lengkap I Gusti Agung Rai Kusuma Yudha tersebut menjelaskan bahwa merokok memiliki manfaat yang baik. Manfaatnya utamanya dalam mengelola stres.

"Ternyata merokok ada manfaatnya karena merokok melibatkan nuansa yang namanya pranayama," kata Ade Rai, dilansir dari youtube Macan Idealis, Sabtu (2/12/2023).

Sebatas informasi, pranayama merupakan bagian dalam yoga. Hal itu memiliki tujuan untuk melatih dan mengontrol napas orang yang melakukannya.

Ade Rai menambahkan, saat seseorang merokok, napasnya akan menjadi lebih cepat dan pendek. Hal itu akan berdampak pada pengendalian emosi yang lebih baik sehingga pikiran dan tubuh lebih rileks.

"Karena yang terjadi waktu dia tidak merokok, napasnya dia pendek dan cepat, maka yang teraktivasi adalah modenya fight or flight (stress response)," ujar Ade Rai.

"Ternyata, yang terjadi adalah kemampuan dia me-create sebuah sistem untuk mengubah yang namanya stress response menjadi relax response, itu ternyata terjadi pada saat merokok,” sambungnya.