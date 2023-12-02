Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Ade Rai Ungkap Rahasia dan Manfaat Merokok yang Belum Banyak Orang Tahu

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Sabtu, 02 Desember 2023 |05:20 WIB
Ade Rai Ungkap Rahasia dan Manfaat Merokok yang Belum Banyak Orang Tahu
Ade Rai jelaskan rahasia dan manfaatkan dari merokok. (Foto: Instagram/@ade_rai)
A
A
A

ADE Rai ungkap rahasia dan manfaat merokok yang belum banyak orang tahu. Mantan atlet binaraga Indonesia itu menyampaikannya dalam sebuah podcast di kanal Youtube Macan Idealis milik Vasco Ruseimy.

Dalam momen itu, pria yang memiliki nama lengkap I Gusti Agung Rai Kusuma Yudha tersebut menjelaskan bahwa merokok memiliki manfaat yang baik. Manfaatnya utamanya dalam mengelola stres.

Ade Rai

"Ternyata merokok ada manfaatnya karena merokok melibatkan nuansa yang namanya pranayama," kata Ade Rai, dilansir dari youtube Macan Idealis, Sabtu (2/12/2023).

Sebatas informasi, pranayama merupakan bagian dalam yoga. Hal itu memiliki tujuan untuk melatih dan mengontrol napas orang yang melakukannya.

Ade Rai menambahkan, saat seseorang merokok, napasnya akan menjadi lebih cepat dan pendek. Hal itu akan berdampak pada pengendalian emosi yang lebih baik sehingga pikiran dan tubuh lebih rileks.

"Karena yang terjadi waktu dia tidak merokok, napasnya dia pendek dan cepat, maka yang teraktivasi adalah modenya fight or flight (stress response)," ujar Ade Rai.

"Ternyata, yang terjadi adalah kemampuan dia me-create sebuah sistem untuk mengubah yang namanya stress response menjadi relax response, itu ternyata terjadi pada saat merokok,” sambungnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/43/3189777/ketua_umum_perbakin_dki_jakarta_harus_naik_kelas_karena_jadi_barometer_nasional-Tb6e_large.jpeg
Ketum Perbakin DKI Umar Surya Fana Kedepankan Zero Tolerance dan Targetkan Juara Umum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/43/3189566/hs_fighting_championship_fight_night-MRkW_large.jpg
HS Fighting Championship Gelar Event Akbar, Suguhkan 13 Duel Terbaik Indonesia di RCTI+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/43/3188616/kolaborasi-q0QW_large.jpg
Marianne Rumantir Ungkap Alasan TS Media Kolaborasi dengan RCTI+ Bentuk Sportstive+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/43/3188445/wilda_siti_nurfadhilah-QWmo_large.jpg
Kisah Pevoli Supercantik Wilda Siti Nurfadhilah yang Pernah Dipuji Dunia karena Hijab, Kini Jadi Pelatih di SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/38/3188403/mohammad_adenanta_putra-S7Bb_large.jpg
Hasil Race 2 ARRC 2025: Adenanta Putra Gagal Juara SS600, Fadillah Arbi Aditama Naik Podium
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/43/3188320/prabowo_subianto-bavw_large.jpg
Tingkatkan Prestasi Global, Presiden Prabowo Rencanakan Pembangunan Pusat Olahraga Nasional Seluas 500 Hektar
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement