HOME SPORTS SPORT LAIN

Taiwan International Cup 2023: Timnas Woodball Indonesia Bawa Pulang 1 Medali Emas dan 1 Perak!

Djanti Virantika , Jurnalis-Selasa, 21 November 2023 |15:16 WIB
Taiwan International Cup 2023: Timnas Woodball Indonesia Bawa Pulang 1 Medali Emas dan 1 Perak!
Timnas Woodball Indonesia ukir prestasi di Taiwan International Cup 2023. (Foto: IWBA)
A
A
A

PRESTASI manis diukir Timnas Woodball Indonesia dalam ajang Taiwan International Cup 2023. Taiwan International Cup 2023 berhasil membawa pulang 1 medali emas dan 1 perak.

Medali emas Timnas Woodball Indonesia di Taiwan International Cup 2023 dipersembahkan oleh I Gusti Ayu Putu Nanda Santhika/Nur Alia. Mereka yang turun di nomor dpuble stroke women.

Timnas Woodball Indonesia. Foto: IWBA

Sementara itu medali perak didapat oleh AA Nyoman Rama Smara Kencana Raja/Ivan Zakaria Bimantara. Mereka turun di nomor spible stroke man.

Untuk merebut medali emas, Santhika/Alia sempat draw lewat 45 poin dengan Thailand dan selisih 4 poin dari tuan rumah Taiwan di penyisihan. Tetapi, setelah itu, Santhika/Alia tancap gas di final untuk meraih medali emas.

"Ini medali emas pertama yang sangat berarti bagi saya karena kemenangan ini dapat menjadikan saya untuk jadi lebih semangat untuk terus berprestasi dan berusaha untuk terus berkembang meningkatkan diri,” ujar Santhika, dirilis dari keterangan pers dari IWB, Selasa (21/11/2023).

“Hal ini juga merupakan bukti dari proses kami berlatih. Semoga kami bisa terus mengharumkan nama Indonesia ke depannya," lanjutnya.

Di sisi lain, banyak pelajaran yang bisa diambil dari lawan-lawan Timnas Woodball Indonesia di Taiwan International Cup 2023. Salah satunya saat menghadapi tuan rumah yang sangat mendominasi perlombaan dan punya strategi pengambilan keputusan yang cukup tepat dalam berbagai situasi di perlombaan.

“Lawan-lawan di sini lebih berani mengambil keputusan pukulan mau tembak atau tidak dan berani ambil risiko jika pukulan itu salah,” ujar Rama -sapaan akrab AA Nyoman Rama Smara Kencana Raja.

“Selain itu mungkin karena mereka sudah sering bermain di sini juga mereka lebih tau bagaimana keadaan lapangan pertandingan,” lanjutnya.

“Medali perak ini merupakan hal yang berharga buat saya, ini kali kedua saya ikut event setelah di Asian Cup China 2023 yang saya juga dapat mendali perak di nomer single. Indonesia berpeluang meraih medali elbih banyak di kejuaraan internasional karena atlet kita punya kualitas untuk jadi juara,” imbuhnya.

Halaman:
1 2
