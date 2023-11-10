Rehan Naufal Ungkap Kesan Dilatih Herry IP, Perhatian pada Detail Kecil!

JAKARTA - Rehan Naufal Kusharjanto membeberkan testimoni setelah dua bulan dilatih oleh Herry Iman Pierngady (Herry IP). Salah satu yang menurutnya sangat berbeda adalah detail-detail kecil yang diperhatikan selama latihan.

Seperti diketahui, Herry IP ditunjuk sebagai pelatih ganda campuran utama di Pelatnas PBSI sejak awal September 2023. Dia digeser dari posisinya sebagai pelatih ganda putra setelah hampir 30 tahun menjabatnya.

Penunjukannya sendiri ditujukan agar bisa membawa sektor ganda campuran Indonesia bangkit dari keterpurukan. Pasalnya, setelah ditinggal Nova Widianto pada akhir 2022, prestasi nomor ini jauh dari kata memuaskan.

Rehan mengungkapkan banyak perubahan yang dialami setelah dilatih oleh Herry, termasuk dari segi pola latihan. Salah satu yang menjadi sorotan sang pelatih adalah kekuatan fisik dan staminanya.

“Untuk saya Ko Herry pengalamannya sudah banyak, apalagi di ganda putra dia sudah bawa ranking satu dunia, bawa juara dunia juga, bawa medali Olimpiade juga. Tapi dari segi perubahan latihan pun pasti ada perubahan," ujar Rehan kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia (MPI), saat ditemui di Pelatnas PBSI, Cipayung, Jakarta Timur, pada Rabu 8 November 2023.

"Makanya Ko Herry melihat saya, katanya memang power-nya kurang, tenaganya kelihatan banget kalau set ketiga pasti sudah habis. Makanya Ko herry ngedorong di tenaga terus,” imbuh pasangan Lisa Ayu Kusumawati itu.

“Ko Herry bilang katanya fisik itu enggak cuma lari. Makanya dari nge-gym, dari tambahan karet, dari lempar bola pun bisa,” tukas Rehan.

Salah satu perbedaan paling mencolok yang dirasakan Rehan adalah Herry sangat memperhatikan detail-detail kecil selama latihan. Alhasil, kekurangan-kekurangan yang dirasakannya benar-benar dievaluasi oleh sang pelatih.