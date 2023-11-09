Meski Pernah Jadi Musuh Bebuyutan, Susy Susanti Tetap Hadiri Pernikahan Putra dari Mantan Ratu Bulu Tangkis China

MESKI pernah jadi musuh bebuyutan, Susy Susanti tetap menghadiri pernikahan putra dari mantan ratu bulu tangkis China, Huang Hua. Momen itu tercipta pada Juni 2023 lalu, ketika putra dari Huang Hua dan suaminya, Budi Tjandra, yakni Michael Tjandra melakukan pernikahan.

Susy pun mengabadikan momen spesial dengan mengupload di instagram pribadinya @susysusantiofficial. Dalam posting-an yang memperlihatkan pernikahan Michael Tjandra itu, Susy mengaku Huang Hua sebagai salah satu musuh terberatnya.

Kendati demikian, hubungan permusuhan antara Susy dan Huang Hua nyatanya hanya berlangsung saat keduanya masih aktif sebagai pebulutangkis profesional. Kini setelah keduanya sudah pensiun, Susy dan Huang Hua telah menjalin teman dekat.

Terbukti Huang Hua mengundang Susy menghadiri pernikahan putranya bernama Michael Tjandra. Susy pun mengaku senang karena diundang dalam pernikahan tersebut.

“Bertemu dengan salah satu sahabat lama saya waktu di lapangan, @huanghua1116 (Huang Hua). Siapa yang masih inget?” tulis Susy Susanti dalam foto yang memperlihatkan dirinya di pernikahan putra Huang Hua, Kamis (9/11/2023).

“Seneng banget bisa ngumpul di hari yang pas ini. Inget waktu dulu kita pernah berada di satu pertandingan yang cukup sengit karena Huang Hua termasuk lawan terberat saya dulu waktu di All England tahun 1990,” tambahnya.

“Kayanya itu bakal jadi momen yang engga bakalan saya lupain ya. Termasuk di kesempatan kali ini, rasanya sangat bahagia ya berada di tengah-tengah kebahagiaan keluarga mereka, merasakan hangatnya pernikahan Michael Tjandra anak pertamanya dari Huang Hua dan suaminya Budi Tjandra,” lanjut Susy.