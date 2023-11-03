Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Bantah Rumor Pindah ke China, Herry IP Tegaskan Tetap di Indonesia

Bagas Abdiel , Jurnalis-Jum'at, 03 November 2023 |15:11 WIB
Bantah Rumor Pindah ke China, Herry IP Tegaskan Tetap di Indonesia
Kepala pelatih ganda campuran Indonesia, Herry IP. (Foto: Bagas Abdiel/MPI)
JAKARTA - Dalam beberapa pekan terakhir pencinta bulu tangkis Tanah Air dihebohkan dengan rumor kepala pelatih ganda campuran PBSI, Herry Iman Pierngadi (IP) akan meninggalkan Indonesia untuk melatih di China. Menanggapi isu tersebut, Herry IP menegaskan semua itu hanya rumor belaka karena ia masih tetap bertahan di Indonesia.

Munculnya rumor Herry IP pindah ke China berawal dari unggahan Instagram pelatih asal Pangkalpinang itu. Ia mengunggah foto makan bersama keluarga dengan latar belakang restoran China.

Pada unggahan tersebut, Herry IP tampak bahagia bersama keluarga. Lalu ia menuliskan keterangan "Happy Weekend Everyone" yang menimbulkan berbagai macam reaksi netizen.

Beberapa dari mereka menduga Herry IP menerima pinangan sebagai pelatih China. Namun untuk menenangkan kekhawatiran tersebut, Herry IP buka suara.

Kepala Pelatih Ganda Campuran Indonesia, Herry IP (Bagas Abdiel/MPI)

"Hanya ucapan selamat weekend saja, mungkin netizen terlalu khawatir, ah biasa-biasa saja," ungkap Herry kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia di Pelatnas PBSI Cipayung, Jumat (3/11/2023).

Halaman:
1 2
