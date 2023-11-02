Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Pelatih Ganda Putra Indonesia: Nasib Marcus/Kevin Akan Ditentukan Tahun Depan

Bagas Abdiel , Jurnalis-Kamis, 02 November 2023 |08:00 WIB
Pelatih Ganda Putra Indonesia: Nasib Marcus/Kevin Akan Ditentukan Tahun Depan
Nasib Marcus/Kevin akan ditentukan tahun depan (Foto: PBSI)
A
A
A

JAKARTA - Kepala pelatih ganda putra PBSI, Aryono Miranat, belum bisa berkomentar banyak terkait kelanjutan masa depan pasangan Kevin Sanjaya Sukamuljo/Marcus Fernaldi Gideon. Untuk saat ini, keduanya tengah dipisah dan memiliki partner baru dengan pemain muda.

Sejak Marcus menjalani operasi karena cedera kaki, nasib Kevin memang menggantung. Namun, sambil menunggu Marcus menjalani pemulihan, Kevin akhirnya dipasangkan dengan pemain muda yakni Rahmat Hidayat.

Kevin/Rahmat pun akan menjalani debut di Korea Masters 2023 pada 7-12 November 2023. Akan tetapi, saat Kevin/Rahmat hendak menjalani debut, ternyata pemulihan Marcus berjalan lebih cepat.

Marcus pun berbicara kepada Aryono dan bersedia menjalani comeback pada akhir tahun ini. Akan tetapi, karena Kevin sudah dipasangkan dengan Rahmat dalam dua turnamen di Korea Masters dan Kumamoto Masters, Marcus pun diduetkan dengan Muhammad Rayhan Nur Fadillah.

Duet Marcus/Rayhan pun dijadwalkan debut di Syed Modi India International 2023 pada 28 November - 3 Desember 2023. Selain ajang tersebut, Marcus/Rayhan juga akan mengikuti turnamen Guwahati Masters 2023 pada 5-10 Desember 2023.

