HOME SPORTS F1 & A1

Apakah Sirkuit Mandalika Bisa Dipakai F1? Ini Penjelasan Lengkapnya

Bertold Ananda , Jurnalis-Senin, 30 Oktober 2023 |22:14 WIB
Apakah Sirkuit Mandalika Bisa Dipakai F1? Ini Penjelasan Lengkapnya
Sirkuit Mandalika belum bisa dipakai untuk F1 (Foto: MotoGP)
A
A
A

DI balik kesuksesan Indonesia dalam menggelar ajang MotoGP di Sirkuit Mandalika pada pertengahan Oktober 2023 kemarin, ada pertanyaan besar dari banyak kalangan perihal potensi keterlibatan sirkuit Mandalika dalam menggelar ajang balap mobil Formula 1.

Sirkuit Mandalika yang megah dan luas ini telah memenuhi syarat untuk menggelar balapan sekelas MotoGP. Lantas, apakah Indonesia bisa menggelar ajang balapan F1 di Sirkuit Mandalika?

Sirkuit Mandalika

Intip informasi selengkapnya melalui ulasan satu ini. Berikut Okezone merangkum berbagai sumber, Senin (30/10/2023) terkait apakah Sirkuit Mandalika bisa digunakan untuk ajang F1.

Apakah Sirkuit Mandalika Bisa Dipakai F1?

Secara garis besar, Sirkuit Mandalika telah mengantongi beberapa persayaratan Grade A dalam menggelar ajang balap Formula 1. Persyaratan yang mendukung tersebut menyangkut tentang panjang lintasan keseluruhan yang ditetapkan dengan total sepanjang 4,31 km.

Akan tetapi, sirkuit yang terletak di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat ini ternyata belum belum bisa menggelar balap F1 dalam waktu dekat karena belum memenuhi standar penyelenggaraan. Lantas apa saja alasan yang mendasari Indonesia belum bisa menggelar ajang balap F1 di Sirkuit Mandalika? Berikut rinciannya.

1. Standar Keselamatan Belum Memenuhi

Alasan pertama Sirkuit Mandalika belum bisa digunakan untuk ajang Formula 1 karena standar keselamatan pintu evakuasi dinilai belum memenuhi standar. Sebab, sejatinya untuk ajang F1 diperlukan pintu evakuasi yang besar dan lebar sehingga memuat mobil F1. Saat ini, Oleh karena itu, saat ini, Sirkuit Mandalika hanya bisa digunakan untuk MogoGP saja.

