Chiara Marvella Kecewa Gagal Juara BWF World Junior Championships 2023

SPOKANE - Chiara Marvella Handoyo kecewa berat usai gagal juara BWF World Junior Championships 2023 nomor perorangan. Sebab, tunggal putri Indonesia itu sangat berambisi untuk naik podium pertama.

Chiara menelan kekalahan dalam partai final WJC 2023 yang digelar pada Senin 9 Oktober dini hari WIB di The Podium, Spokane, Washington, Amerika Serikat. Ia tumbang dua gim langsung dari Pithcamon Opatniputh dengan skor 11-21 dan 9-21 dalam waktu 33 menit.

Dengan kegagalan ini, Chiara tak bisa mengikuti jejak Gregoria Mariska Tunjung. Seperti diketahui, pemain asal Wonogiri itu adalah tunggal putri Indonesia terakhir yang menjadi juara dunia junior pada edisi 2017.

Chiara tak bisa menutupi kekecewaannya hanya membawa pulang medali perak WJC 2023 karena sangat berambisi menjadi juara. Kendati demikian, ia tetap bersyukur pulang ke Indonesia dengan capaian runner-up.

"Puji Tuhan dan tetap bersyukur bisa meraih posisi runner up. Tetapi saya juga merasa kecewa karena gagal mengibarkan bendera Merah-Putih. Saya penginnya bisa juara, tetapi dengan hasil ini, tetap harus disyukuri," kata Chiara dikutip dari rilis PBSI, Selasa (10/10/2023).

Dalam partai final melawan Opat, Chiara mengaku sangat kesulitan keluar dari tekanan lawan. Alhasil, pemain berusia 18 tahun itu tak mampu mengembangkan permainan dan kalah dengan skor yang cukup telak.