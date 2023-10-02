Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Terima Penghargaan dari PSMTI, Kevin Sanjaya: Semoga Semua Masyarakat Tionghoa Selalu Memberi Manfaat bagi Indonesia

Muhammad Farhan , Jurnalis-Senin, 02 Oktober 2023 |20:31 WIB
Terima Penghargaan dari PSMTI, Kevin Sanjaya: Semoga Semua Masyarakat Tionghoa Selalu Memberi Manfaat bagi Indonesia
Kevin Sanjaya Sukamuljo berharap masyarakat Tionghoa dapat terus memberi kontribusi positif bagi Indonesia (Foto: MPI/Muhammad Farhan)
A
A
A

JAKARTA - Kevin Sanjaya Sukamuljo berharap semua masyarakat Tionghoa dapat selalu memberi manfaat bagi Indonesia. Hal itu diungkapkan ketika menerima penghargaan dari Paguyuban Sosial Marga Tionghoa (PSMTI).

Acara itu sekaligus menandai ulang tahun ke-25 PSMTI di Gedung Sasono Utomo, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur, Senin (2/10/2023). Kevin datang didampingi istrinya, Valencia Herliani Tanoesoedibjo, dan kompak mengenakan batik abu-abu keperakan.

Wamenparekraf RI Angela Tanoesoedibjo hadir dalam perayaan ultah PSMTI bersama Kevin Sanjaya Sukamuljo (Foto: MPI/Muhammad Farhan)

Pebulu tangkis kelahiran Banyuwangi itu juga terlihat akrab duduk bersama dengan Putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep, beserta istrinya Erina Sofia Gudono. Mereka duduk dalam satu meja di hadapan pelataran panggung utama.

Dalam sambutannya, Kevin berterima kasih atas penghargaan tersebut. Ia berharap agar warga keturunan etnis Tionghoa dapat terus memberikan kontribusi positif bagi bangsa Indonesia.

"Semoga semua masyarakat Tionghoa dapat memberikan manfaat selalu bagi negara Republik Indonesia ini," tegas Kevin selepas mendapatkan penghargaan, Senin (2/10/2023).

Tak lupa, pebulu tangkis berusia 28 tahun itu mengucapkan terima kasih kepada PSMTI, yang tetap bangga mengapresiasi kepada warga beretnis Tionghoa di Indonesia. Ia juga berharap dapat terus berkontribusi bagi bangsa Indonesia.

1 2
