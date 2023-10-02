Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Termasuk Kevin Sanjaya, PSMTI Berikan Penghargaan kepada 25 Pria dan Wanita Tionghoa

Muhammad Farhan , Jurnalis-Senin, 02 Oktober 2023 |20:14 WIB
Termasuk Kevin Sanjaya, PSMTI Berikan Penghargaan kepada 25 Pria dan Wanita Tionghoa
Kevin Sanjaya Sukamuljo menerima penghargaan dari PSMTI (Foto: MPI/Muhammad Farhan)
A
A
A

JAKARTA - Paguyuban Sosial Marga Tionghoa (PSMTI) memberikan penghargaan kepada 25 pria dan wanita beretnis Tionghoa yang memberikan kontribusi membanggakan bagi Indonesia, termasuk pebulu tangkis Kevin Sanjaya Sukamuljo. Acara itu sekaligus menandai ulang tahun ke-25 PSMTI.

Perayaan ulang tahun ke-25 PSMTI itu digelar di Gedung Sasono Utomo, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur, Senin (2/10/2023). Kevin mendapat penghargaan apresiasi kategori kreativitas seni kebudayaan bidang olahraga.

Kevin Sanjaya Sukamuljo menerima penghargaan dari PSMTI (Foto: MPI/Muhammad Farhan)

"Pastinya terima kasih untuk penghargaannya, semoga saya bisa terus berkontribusi untuk bangsa Indonesia," ujar Kevin, Senin (2/10/2023).

Pria kelahiran Banyuwangi itu dikenal di dunia internasional sebagai pasangan Marcus Fernaldi Gideon dan membentuk duet berjuluk The Minions. Kevin dianggap mengharumkan nama bangsa di mata dunia lewat prestasi di dunia tepok bulu.

Kevin yang telah menerima 27 gelar juara bulu tangkis tersebut juga dikenal berjiwa sosial. Ia menyumbangkan hasil lelang barang pribadinya kepada masyarakat Indonesia yang terdampak pandemi Covid-19.

"Kevin berhasil mengumpulkan dana untuk masyarakat yang terdampak secara ekonomi pada Pandemi Covid 19, dirinya menyumbangkan hasil lelang barang pribadinya tersebut bersama gabungan artis dan seniman Sunda," kata pembawa acara.

1 2
