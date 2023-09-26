Max Verstappen Beberkan Kunci Kesuksesan Red Bull Racing Jadi Juara Dunia Konstruktor F1 2023

MAX Verstappen beberkan kunci kesuksesan Red Bull Racing (RBR) jadi juara dunia konstruktor F1 2023. Pembalap asal Belanda itu memuji kinerja dari seluruh anggota timnya yang sukses membangun mobil yang lebih cepat daripada tahun sebelumnya.

Verstappen sukses menjadi pemenang F1 GP Jepang 2023 pada Minggu (25/9/2023) kemarin. Dia tampil dominan hingga akhirnya finis 19 detik di depan Lando Norris dari McLaren.

Kemenangannya di Sirkuit Suzuka itu pun membuat RBR memastikan diri menjadi juara dunia konstruktor F1 2023 dengan torehan 623 poin. Sebab, dengan enam seri tersisa perolehan poin mereka sudah tak dapat dikejar lagi oleh Mercedes atau pun Ferrari yang merupakan pesaing terdekat mereka dengan masing-masing memiliki 305 dan 285 poin.

Dengan begitu, tim berlogo Banteng Merah itu kini telah mengoleksi enam gelar juara konstruktor F1 setelah sebelumnya meraihnya pada musim 2010, 2011, 2012, 2013 dan 2022. Hebatnya, keenam titel tersebut didapat sebelum mereka menyelesaikan semua seri balapan.

Verstappen pun mengatakan bahwa kunci kesuksesan Red Bull adalah mobil RB19 yang sukses dibangun menjadi lebih cepat dibanding tahun sebelumnya. Oleh karena itu, dia menolak mendapatkan kredit atas keberhasilan Red Bull Racing, melainkan memuji seluruh anggota timnya yang sukses memberikannya mobil terbaik di F1 saat ini.

“Kunci kesuksesan kami adalah mobil yang lebih cepat dari tahun lalu. Selain itu, saya yakin kekuatan besar kami terletak pada kenyataan bahwa kami memiliki staf kelas satu di semua posisi, semua orang unggul di bidangnya, dan komunikasi antar semua kru baik,” kata Verstappen dilansir dari Speedweek, Senin (25/9/2023).