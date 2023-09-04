Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS BASKET

Nonton FIBA World Cup 2023, Marc Klok Bandingkan Suporter Basket dengan Sepakbola

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Senin, 04 September 2023 |03:08 WIB
Nonton FIBA World Cup 2023, Marc Klok Bandingkan Suporter Basket dengan Sepakbola
Penggawa Persib Bandung, Marc Klok, menyaksikan langsung FIBA World Cup 2023 di Indonesia Arena (Foto: Andhika Huda)
A
A
A

JAKARTA – Bintang Persib Bandung, Marc Klok, kedapatan menonton langsung FIBA World Cup 2023 di Indonesia Arena, Senayan, Jakarta, pada Kamis (3/9/2023) sore WIB. Dia pun menceritakan pengalamannya menonton Piala Dunia Bola Basket itu.

Dari pantauan MNC Portal Indonesia, Klok datang menyaksikan laga pertama hari ini antara Latvia dan Brasil. Dia duduk di bangku VIP dan ditemani penggawa Arema FC, Greg Nwokolo.

Pemain Timnas Indonesia itu mengatakan bahwa ini bukan pengalaman pertamanya menonton pertandingan basket. Dia sudah pernah menyaksikan turnamen basket di Amerika Serikat.

Kendati demikian, ini merupakan kali pertama bagi Klok menonton basket dalam kemegahan Indonesia Arena. Dia pun mengaku senang sekaligus terkesima dengan apiknya stadion berkapasitas 16.500 penonton itu.

“Ya bagus, arenanya sangat baik, kelihatan profesional, senang bisa datang ke sini untuk hadir nonton pertandingan. Atmosfernya juga mantap, berkualitas,” kata Klok kepada awak media, Minggu (3/9/2023).

Klok sendiri bisa dibilang datang di saat yang tepat. Pasalnya, dia menyaksikan Timnas Latvia yang memiliki ribuan suporter yang fanatik dari negara mereka sehingga menghadirkan atmosfer pertandingan yang luar biasa.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/21/36/3088256/jadwal-dan-link-live-streaming-kualifikasi-fiba-asia-cup-2025-di-vision-ada-timnas-basket-putra-indonesia-vs-korea-selatan-LQUcwHfLDj.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming Kualifikasi FIBA Asia Cup 2025 di Vision+: Ada Timnas Basket Putra Indonesia vs Korea Selatan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/10/36/2880518/hasil-final-fiba-world-cup-2023-timnas-basket-jerman-sabet-gelar-juara-perdana-usai-gilas-serbia-83-77-xbKpNsMn85.jpg
Hasil Final FIBA World Cup 2023: Timnas Basket Jerman Sabet Gelar Juara Perdana, Usai Gilas Serbia 83-77!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/07/36/2878664/fiba-world-cup-2023-bawa-kanada-ukir-sejarah-shai-gilgeous-alexander-banjir-pujian-oWp5gv9g7r.JPG
FIBA World Cup 2023: Bawa Kanada Ukir Sejarah, Shai Gilgeous-Alexander Banjir Pujian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/07/36/2878545/jadwal-semifinal-fiba-world-cup-2023-jerman-lawan-amerika-serikat-serbia-hadapi-kanada-gGF2ihmLYw.jpeg
Jadwal Semifinal FIBA World Cup 2023: Jerman Lawan Amerika Serikat, Serbia Hadapi Kanada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/06/36/2878447/hasil-fiba-world-cup-2023-timnas-basket-kanada-melenggang-ke-semifinal-usai-tundukkan-slovenia-100-89-sSPEwRVw8E.JPG
Hasil FIBA World Cup 2023: Timnas Basket Kanada Melenggang ke Semifinal Usai Tundukkan Slovenia 100-89
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/06/36/2878293/hasil-fiba-world-cup-2023-jerman-akhiri-kiprah-sensasional-latvia-di-perempatfinal-OrjzAM6lKv.JPG
Hasil FIBA World Cup 2023: Jerman Akhiri Kiprah Sensasional Latvia di Perempatfinal
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement