Nonton FIBA World Cup 2023, Marc Klok Bandingkan Suporter Basket dengan Sepakbola

JAKARTA – Bintang Persib Bandung, Marc Klok, kedapatan menonton langsung FIBA World Cup 2023 di Indonesia Arena, Senayan, Jakarta, pada Kamis (3/9/2023) sore WIB. Dia pun menceritakan pengalamannya menonton Piala Dunia Bola Basket itu.

Dari pantauan MNC Portal Indonesia, Klok datang menyaksikan laga pertama hari ini antara Latvia dan Brasil. Dia duduk di bangku VIP dan ditemani penggawa Arema FC, Greg Nwokolo.

Pemain Timnas Indonesia itu mengatakan bahwa ini bukan pengalaman pertamanya menonton pertandingan basket. Dia sudah pernah menyaksikan turnamen basket di Amerika Serikat.

Kendati demikian, ini merupakan kali pertama bagi Klok menonton basket dalam kemegahan Indonesia Arena. Dia pun mengaku senang sekaligus terkesima dengan apiknya stadion berkapasitas 16.500 penonton itu.

“Ya bagus, arenanya sangat baik, kelihatan profesional, senang bisa datang ke sini untuk hadir nonton pertandingan. Atmosfernya juga mantap, berkualitas,” kata Klok kepada awak media, Minggu (3/9/2023).

Klok sendiri bisa dibilang datang di saat yang tepat. Pasalnya, dia menyaksikan Timnas Latvia yang memiliki ribuan suporter yang fanatik dari negara mereka sehingga menghadirkan atmosfer pertandingan yang luar biasa.