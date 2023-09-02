Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Marcus Gideon Akui Sarankan Kevin Sanjaya Cari Partner Baru

Bagas Abdiel , Jurnalis-Sabtu, 02 September 2023 |02:04 WIB
Marcus Gideon Akui Sarankan Kevin Sanjaya Cari Partner Baru
Marcus/Kevin di All England 2022 (Foto: PBSI)
A
A
A

JAKARTA - Pebulu tangkis ganda putra Indonesia, Marcus Fernaldi Gideon, mengaku sempat menyarankan Kevin Sanjaya Sukamuljo untuk mencari partner baru. Sebab, jika harus menunggu dirinya pulih total, itu akan memakan waktu yang cukup lama.

Sebagaimana diketahui, Kevin saat ini sedang diproyeksikan bersama partner baru yakni Rahmat Hidayat. Potensi keduanya sendiri belum teruji dan masih menunggu Kevin/Rahmat untuk debut.

Tetapi, Marcus sendiri memang sempat menyarankan kepada Kevin untuk mencari partner baru, entah dalam jangka pendek atau pun panjang. Sebab jika Kevin harus menunggunya untuk sembuh bisa memakan waktu cukup lama.

"Ya baguslah mereka (Kevin/Rahmat). Makanya kan kemarin waktu itu ngobrol sama dia (Kevin), saya bilang kalau nunggu saya lama, belum tahu juga mainnya kapan jadi ya lebih baik sama yang muda," ucap Marcus kepada awak media dalam acara Konferensi Pers Scarlett Badminton Tournament Open 2023, Jumat (1/9/2023).

"Waktu itu saya pernah bilang (ke Kevin cari partner lain dulu). Kan enggak tahu ini sembuhnya berapa lama dan sebelum operasi itu saya udah ngomong, terus nyari jadwal operasinya emang susah dokternya. Ya ini tiba tiba, akhirnya dapat," imbuhnya.

Halaman:
1 2
