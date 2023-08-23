Bos Red Bull Racing Sesumbar Sebut Max Verstappen Setara 2 Legenda F1

BOS Red Bull Racing, Christian Horner, sesumbar sebut Max Verstappen setara dua legenda F1, Ayrton Senna dan Alain Prost. Hal ini tidak jauh-jauh dari kiprah gemilang pembalap asal Belanda tersebut dalam beberapa tahun terakhir.

Verstappen merebut gelar juara dunia beruntun pada tahun 2021 dan 2022 lalu. Baru berusia 25 tahun, Verstappen berada dalam trek yang benar untuk meraih gelar juara dunia ketiganya pada tahun ini.

Dia sudah memenangkan 10 dari 12 seri yang bergulir di F1 2023 sejauh ini. Pembalap kelahiran Belgia itu pun selalu naik podium dalam tiap seri yang berlangsung tahun ini.

"Bagi saya, Verstappen sudah berada di level yang sama dengan bintang masa lalu, Senna dan Prost," kata Horner dilansir dari Speedweek, Selasa (22/8/2023).

Verstappen sendiri sudah mengoleksi total 45 kemenangan grand prix F1 sepanjang kariernya. Jumlah tersebut membuatnya menduduki peringkat kelima sepanjang masa sebagai pembalap dengan kemenangan grand prix terbanyak.