Jakarta Jadi Tuan Rumah FIBA World Cup 2023, Para Pebasket Indonesia Diharapkan Bisa Termotivasi

JAKARTA jadi tuan rumah FIBA World Cup 2023, para pebasket Indonesia diharapkan bisa termotivasi. Hal ini diungkap oleh Andri Yansyah selaku Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) DKI Jakarta.

Andri meyakini bahwa mempersiapkan FIBA World Cup 2023 tidak akan mudah. Selain itu, Indonesia juga perlu melalui perjalanan panjang sebagai tuan rumah.

Oleh karenanya, FIBA World Cup 2023 perlu dijadikan momentum bagi kancah basket Indonesia. Mengingat pemain-pemain yang hadir di ajang tersebut memiliki standar kualitas internasional.

Ajang ini diharapkan menjadi momentum untuk belajar dan memetik pengalaman bagi para pebasket Tanah Air. Andri kemudian berharap Indonesia juga bisa menjadi salah satu kontestan di edisi berikutnya.

"Intinya kami dari Dispora DKI Jakarta sangat mengapresiasi dengan Jakarta sebagai tuan rumah FIBA World Cup 2023. Saya yakin ini lewat proses yang panjang lewat kerja sama tim," ujarnya dalam konferensi pers Trofi Naismith di Jakarta, Jumat (4/8/2023)

"Saya ucapkan terima kasih. Ini akan memberikan sentuhan motivasi anak muda khususnya para atlet basket dengan adanya pemain internasional di Jakarta," lanjutnya.

"Semoga tahun berikutnya kita jadi peserta. Ini juga momen mempromosikan Jakarta untuk destinasi wisata," tukas Andri kemudian.